Näillä tempuilla Venäjän öljytankkerit kiertävät pakotteita

Venäjän lipun alla kulkevat alukset eivät saa tulla EU-maiden satamiin, mutta venäläiset öljytankkerit ovat keksineet keinon kiertää hyökkäyssodan takia asetettuja pakotteita.

Radio Free Europen ukrainankielinen toimitus on analysoinut venäläisten alusten reittejä Mustallamerellä. Tutkimuksessa kävi ilmi kaksi vakiintunutta temppua, joilla öljyä tai öljytuotteita saadaan yhä virtaamaan myös Eurooppaan unioniin.

Ensimmäinen keino kiertoo pakotteita on se, että Venäjän satamista lähtenyt tankkeri pysähtyy Romanian edustalla Mustallamerellä, jossa rahti lastataan uudelleen EU-maan lipun alla kulkevaan alukseen. Näin rahti saadaan toimitettua Euroopan maiden satamiin.

Toisessa keinossa venäläiset hyödyntävät Liberian lipun alla kulkevaa suuren kapasiteetin New Legend -raakaöljytankkeria, joka on ollut jo viidettä kuukautta paikallaan Romanian edustalla. RFE:n tutkimuksen mukaan venäläiset tankkerit ovat täyttäneet alusta säännöllisesti kesäkuusta lähtien. Öljyä ja öljytuotteita siirretään New Legend -aluksesta ketjuttamalla toisiin aluksiin, jotka saavat kulkea Euroopan satamiin.

Avoimen datan mukaan esimerkiksi 2. heinäkuuta venäläisten tankkerien täyttämästä New Legendistä lastattiin tuotteita maltalaiseen San Sebastian -laivaan, joka siirsi lastin kreikkalaiseen Minerva Vaso -tankkeriin. Tämä purjehti 15. heinäkuuta lastinsa kanssa Kreikkaan Agioi Theodoroin satamaan.

Öljyn ja öljytuotteiden alkuperän hämärtämiseen osallistuvat venäläiset tankkerit ovat RFE:n mukaan liikemies Vladimir Lisinin omistuksessa. Venäjän Forbesin mukaan Lisin on yksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä.