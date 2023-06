Näihin kohteisiin Ukraina iskee, vastahyökkäys etenee etelässä ja idässä

Ukrainan joukot jatkoivat vastahyökkäysoperaatioitaan ainakin kolmella suunnalla ja saavuttivat voittoja keskiviikkona, kertoo sotaa seuraava ISW-ajatushautomo katsauksessaan.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliarin mukaan Ukrainan joukot etenivät keskiviikkona 200-500 metriä määrittelemättömillä sektoreilla Itä-Ukraina Bahmutin rintamalohkolla ja 300-350 metriä Etelä-Ukrainan Zaporižžjan suunnalla.

Venäläiset sotabloggarit kertoivat, että Ukrainan joukot jatkavat vastahyökkäyksiään Bahmutin kaupungin luoteis-, koillis- ja lounaispuolella.

Ukrainalaisten ja venäläisten lähteiden mukaan taistelut jatkuivat Donetskin alueen länsiosassa – erityisesti Makarivkan ympäristössä (suoraan Velyka Novosilkasta eteläpuolella) – ja läntisellä Zaporižžjan alueella Orihivin eteläpuolella.

Venäläiset sotabloggarit ovat arvioineet, että rankkasateet ja huono sää Etelä-Ukrainassa saattavat hidastaa Ukrainan hyökkäysten vauhtia. Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar kuitenkin totesi, että sääolosuhteet eivät välttämättä vaikuta Ukrainan hyökkäystoimiin.

Ukrainan Tavriskin joukkokeskittymän tiedottajan Valeri Shershenin mukaan Ukrainan joukot tekevät iskuja Venäjän elektronisen sodankäynnin järjestelmiin, joiden sanotaan vaikeuttavan vastahyökkäyksiä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön apulaislehdistösihteeri Sabrina Singh kertoo Yhdysvaltojen korvaavan osittain Ukrainan kalustomenetyksiä. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle muun muassa Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja.

NEW: #Ukrainian forces continued #counteroffensive operations in at least three directions and made gains on June 14. #Russian forces conducted missile and drone strikes across #Ukraine on June 14.

Additional updates in tonight's campaign assessment: https://t.co/xFuFxUMKdV pic.twitter.com/IQ4FwFht7X

— ISW (@TheStudyofWar) June 15, 2023