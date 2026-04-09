Näiden tuotteiden myynti kasvoi rajusti, jopa 120 prosenttia

Aikainen kevät näkyy polkupyörien äkillisesti kasvaneena kysyntänä, ilmenee hypermarketketju Prisman myyntidatasta. Pyörien myynti kasvoi maaliskuussa yhteensä 43 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Kasvu on erityisen voimakasta lasten ja nuorten pyörissä, mutta myös aikuisten pyöräilyssä ja varusteissa nähdään selvä piristyminen.

– Nopeasti alkanut kevät on saanut pyöräilijät liikkeelle ja pyöräkaupan vauhtiin, kertoo S-ryhmän myyntipäällikkö Camilla Rosenqvist tiedotteessa.

Lasten pyörien myynti on kasvanut 57 prosenttia ja nuorten pyörien myynti jopa 120 prosenttia viimevuotiseen verrattuna.

Erityisesti lasten puolella kuluttajia ovat kiinnostaneet Jupiterin uutuuspyörät Cosmo ja Star. Myös saksalainen Puky-merkki on ollut vahvassa vedossa. Nuorten pyörissä Jupiterin mallit ovat lähes tuplanneet myyntinsä viime vuodesta. Lasten ja nuorten pyörien väreissä murretut pastellisävyt ovat olleet erityisen suosittuja.

Aikuisten pyörissä kiinnostavat monenlaiset mallit, mutta nopeinta kasvu on ollut kaupunkipyöräilyssä. Citypyörien myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 76 prosenttia, sähköcitypyörien 44 prosenttia.

– Polkupyörä nähdään yhä useammin käytännöllisenä kulkuvälineenä harrastusvälineen lisäksi. Taustalla vaikuttavat arjen liikkumisen muutos, kaupungistuminen ja sähköistymisen trendi, Rosenqvist kertoo.

Pyöräilyn kasvu näkyy selvästi myös tarvikemyynnissä. Pyöränlukoissa kasvua viimevuotiseen on 35 prosenttia. Erityisesti Kryptonite-lukot, mukaan lukien testivoittajina tunnetut U-lukot, ovat nousseet suosituimpien tuotteiden joukkoon. Myös pyörän puhdistus- ja voitelutuotteita ja jarrupaloja on myyty paljon.

Kasvavat luvut kertovat siitä, että suomalaiset eivät vain osta pyöriä, vaan myös huoltavat ja varustavat niitä aktiivisesti.

– Meillä nähdään tarkasti, millaisia pyöräilytarvikkeita suomalaiset haluavat. Siksi pystymme rakentamaan valikoiman, joka palvelee niin perheitä, työmatkapyöräilijöitä kuin aktiiviharrastajiakin, Rosenqvist päättää.