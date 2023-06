”Hukuttavatko venäläiset koko Hersonin kaupungin?”

Riigikogun eli Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen suurlähettiläs ja kansainvälisten suhteiden neuvonantaja Kalev Stoicescu arvioi aiemmin lokakuussa, että Vladimir Putinille katsoo käyvänsä taistelua olemassaolosta: tuhon kokee joko hänen hallintonsa tai Ukraina.

Haastattelussaan Eesti Päevalehdelle Stoicescu pitää Kahovkan padon räjäytystä merkkinä tällaisesta asenteesta. Hänellä ei ole epäilystäkään padon räjäyttäjästä.

– Venäläiset todella pelkäävät menettävänsä maayhteyden [Krimille]. Ja tämän takana on vieläkin suurempi pelko Krimin menettämisestä. Vaikuttaa siltä, että kauan odotettu Ukrainan vastahyökkäys on alkanut ja asia alkaa edetä valmisteluista käytännön hyökkäystoimiin.

Stoicescu sanoo maayhteyden olevan ”ilmiselvästi” Ukrainan vastahyökkäyksen tavoite.

– Dnepr-jokihan muodostaa maayhteyden länsisivustan, jonka venäläiset nyt yrittävät hukuttaa. He ovat ilmeisesti itse evakuoituneet ja ehkä vieneet väkisin mukanaan myös paikallista väestöä. Nähtäväksi jää hukuttavatko he myös koko Hersonin kaupungin.

Stoicescu huomauttaa, ettei Hersonin kaupungin kohtalo riippuu siitä, kuinka hyvin jo osittain hajonnut pato kestää.

Hän tosin ihmettelee, mikä oli logistisesti ajatetuna Venäjän logiikka padon räjäytyksessä.

– Ilmeisesti yhtenä tavoitteena oli estää Ukrainan joukkojen maihinnousu yli joen tai tehdä siitä olennaisesti vaikeampaa.

Toinen kriittinen kohde on Zaporižžjan ydinvoimala.

– Arvelen, että siitä kehittyy koko operaation kriittisin paikka. Kyse on käytännössä suuresta megapommista, jonka päällä venäläiset istuvat hampaisiin aseistettuina.

Venäläiset pelkäävät eniten Krimin menettämistä

Zaporižžjan ydinvoimalan alueelle ei ole mahdollista hyökätä. Stoicescu arvelee, että ukrainalaiset pyrkivät ottamaan alueen haltuunsa motittamalla eli pakottaen venäläisten luopumaan alueesta.

Hän mainitsee, että eräiden arvioiden mukaan Venäjän rakentamat kolme tai neljä puolustuslinjaa eivät olekaan niin vahvoja kuin on arvioitu.

Lisäksi Ukrainan etuna on liikkuvuus, joka ”on todellakin yhä länsimaisempi ja rautatiestä riippuvainen”.

– Venäjä on taas jumittanut neuvostoaikaiseen logistiikkaan. Siellä, missä heidän käyttämänsä rautatiet loppuvat, loppuu myös heidän logistiikkansa. Se on heidän erittäin suuri puutteensa ja Ukrainalla on tässä tavallaan etu.

Stoicescu arvio venäläisten olevan todella kiipelissä, jos ukrainalaiset pääsevät Asovanmeren rannalle.

– He pelkäävät eniten Krimin takia. Asovanmeren rannalta on varsin helppo hyökätä Putinin siltaa vastaan ja motittaa Krim. Myös Mustanmeren laivasto on erittäin haavoittuvainen ei ainoastaan Sevastopolissa vaan myös jopa Novorossijskissa. Se tulee olemaan kyllä todellinen katastrofi.

”Ukraina haluaa näyttää sanelevansa pelin”

Stoicescun mukaan Belgorodissa on käynnissä ennen kaikkea Venäjän testaus ja maan osoittaminen haavoittuvaiseksi. Tarkoitus on näyttää, ettei ”se kykene edes suojelemaan omaa aluettaan”.

– Eiköhän kyse ole myös Venäjän hämmentämisestä. Käytännössä näin osoitetaan niin sikäläiselle johdolle kuin kansallekin, että pelin sanelee Ukraina, joka juoksuttaa joukkoja paikasta toiseen ja leikkii kuin kissa hiirellään.

Wagner-oligarkki Jevgeni Prigožin on uhannut lähtevänsä itse miestensä kanssa puolustamaan Belgorodia. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun palkka-armeija taistelisi Venäjän omalla alueella.

Stoicescu sanoo kaikkien toimijoiden ”taistelevan tällä hetkellä olemassaolonsa puolesta” tavoitteenaan jäädä henkiin.

– Ehkä Prigožin haluaa pian esitellä itseään kuin Belgorodin ja ehkä peräti koko Venäjän pelastajana. Toisaalta hän on vielä hallittavissa ja tietää omat rajansa. Tietyt rajat ylittäessään saatetaan hänelle helposti tarjota terästettyä teetä. Tällä hetkellä Putin kuitenkin antaa tämän toimia niin kauan kuin katsoo tästä olevan hyötyä.