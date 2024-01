”Naapurisi talo on tulessa – seuraat letkun kanssa vierestä”

Nimekäs yhdysvaltalaisprofessori Timothy Snyder vertaa lännen suhtautumista Ukrainan puolustustaisteluun asetelmaan, jossa naapurin hätää tyydytään seuraamaan lähes toimettomana sivusta.

– Sinulla on hyvä naapuri. Hän tekee sinun hyväksesi paljon. Hän pitää kadun puhtaana talosi läheisyydessä. Hän leikkaa nurmikkosi, kun olet poissa. Hän kuittaa pakettisi poissa ollessasi ja tuo ne sinulle myöhemmin. Lapsesi käyvät leikkimässä hänen lastensa kanssa pihalla. Hänellä on talossaan hälytys ja kamera, mutta sinulla ei, ja hän on jo kerran häätänyt murtovarkaat talostasi, maineikkaan yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston historian professorina toimiva Snyder kirjoittaa blogissaan.

– Nyt naapurisi talo on syttynyt tuleen. Liekit alkavat vasta näkyä. Reagointiaikaa olisi runsaasti. Sinä satut seisomaan lähellä, juuri oikeassa paikassa, kastelemassa puutarhaa letku kädessäsi. Liekit ovat aivan ulottuvilla. Naapurisi juoksee luoksesi ja pyytää sinua vain kääntämään veden liekkien suuntaan. Sinä kieltäydyt. Suljet vesihanan ja kävelet pois. Sitten kiiruhdat kellariin ja suljet venttiilin vain varmistaaksesi, että naapuriasi ei voida auttaa, Snyder jatkaa.

– Sinun olisi tarvinnut vain liikauttaa rannettasi ja kääntää letku oikeaan suuntaan. Niin et kuitenkaan tehnyt. Se ei olisi maksanut sinulle mitään – vesilaskussasi pelkkä pikkusumma, jota et olisi edes huomannut. Jos olisit auttanut, olisit ollut sankari. Naapurisi muistaisi sinut, kuten myös lehdistö, lapsesi ja kaikki muut. Mutta sinä päätit olla auttamatta. Naapurisi talo on tulessa. — Ja sitten palaa sinunkin talosi.

Snyder katsoo tulipalovertauksensa ilmentävän sitä, kuinka länsimaat ovat toistaiseksi jättäneet hyvän naapurinsa Ukrainan vastaamaan Vladimir Putinin aggressioon käytännössä yksin.

– Ukraina tekee puolestamme asioita, joita me tarvitsemme ja jotka me itse usein laiminlyömme tai joihin emme pysty. Se tekee puolestamme asioita, joita emme edes huomaa, Snyder sanoo.

– Vastustamalla Venäjää Ukraina osoittaa maailmalle, että on olemassa ihmisiä, jotka välittävät demokratiasta niin paljon, että ottavat riskejä sen puolesta. Maa vähentää ydinaseiden leviämisen ja ydinsodan riskiä osoittamalla, että kiristys ydinaseilla ei tehoa. Se ylläpitää kansainvälistä oikeusjärjestystä. Se täyttää Naton tehtävää, koska se voi padota ja lyödä takaisin Venäjän hyökkäyksen, mikä tekee sodasta muualla Euroopassa hyvin epätodennäköisen, Snyder toteaa.

– Ukraina puolustautuu hyvin tehokkaasti niillä aseilla, joita sillä on. Se on kyennyt avaamaan Mustanmeren kauppamerenkululle, mitä kukaan ei osannut odottaa. Se on pysäyttänyt Venäjän etenemisen ja aiheuttaa sille valtavia tappioita, hän jatkaa.

Yhdysvaltain kongressin viimeaikaisen viivyttelyn Ukrainalle annettavaa aseapua koskevassa päätöksenteossa Snyder tuomitsee jyrkin sanoin.

– Auttaminen olisi niin helppoa. Silti käännämme selkämme hätää kärsivälle naapurille. Ukraina tarvitsee tukeamme, mutta jotkut kongressiedustajamme estävät sen. Kyse ei ole merkittävästä summasta, kun otetaan huomioon, kuinka paljon käytämme kansalliseen turvallisuuteen, Snyder sanoo.

Sitä paitsi suurin osa Ukrainan puolustukseen suunnattavista varoista jää hänen mukaansa tosiasiassa Yhdysvaltoihin.

– Ukrainan tarvitsemat aseet ovat suurelta osin aseita, jotka muuten poistettaisiin käytöstä – tuhottaisiin tai heitettäisiin kaatopaikalle. Meillä on esimerkiksi noin tuhat pitkän kantaman ohjusta, joiden hävittäminen kustannettaisiin pian verovaroin. Jos nämä ohjukset annettaisiinkin Ukrainalle, ne vaikeuttaisivat merkittävästi Venäjän hyökkäyksiä ja antaisivat Ukrainalle uuden mahdollisuuden voittoon, hän toteaa.