Naamiointi ei auttanut – näin lennokki tuhosi haupitsin

Venäläishyökkääjää vastaan taisteleva lennokkiryhmä ”Escadrone” julkaisi videon tilanteesta, jossa ”First Person View” eli FPV-itsetuholennokki löysi ja tuhosi miehittäjän haupitsin.

Toissapäivänä julkaistun videon tapahtumapaikaksi on geopaikannettu Pidhorone Bahmutin piirissä viisi kilometriä Bahmutista koiliseen Donetskin alueella.

Perinteinen naamiointi ja piiloutuminen peltoa reunustavaan puustoon ei pelastanut venäläisten neuvostoaikaista 2S1 ”Gvozdika”-panssarihaupitsia radio-ohjattavalta nelikopterilennokilta.

Lennokki kaarsi ja asettui sopivaan hyökkäyskulmaan, josta iski suoraan päin kohdettaan. Haupitsi syttyi tuleen aiheuttaen lopulta räjähdyksen.

GeoConfirmed UKR.

"A Ukrainian FPV suicide drone hits a Russian 2S1 Gvozdika self-propelled gun near the settlement of Pidhorodne."

48.630205, 38.040036

GeoLocated by @EjShahid https://t.co/QykU67B0cn

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) June 6, 2023