Mitä mysteeriohjuksia Krimin ja Venäjän taivaalla nähtiin?

Viime sunnuntaina venäläislähteet raportoivat Venäjän ilmatorjunnan ampuneen alas kaksi ohjusta Brjanskin alueella. Aluksi niiden ilmoitettiin olleen Storm Shadow -risteilyohjuksia. Sunnuntai-iltapäivänä julkaistiin video, jossa näkyy yksi ohjus. Sen jälkeen Venäjän tutkivat viranomaiset ilmoittivat pian, että kyseessä ei todennäköisesti olekaan Storm Shadow -risteilyohjus, vaan neuvostovalmisteinen 5V28-ilmatorjuntaohjus. Natossa ohjus tunnetaan nimellä SAM-5 Gammon.

Venäjän ilmavoimien esikuntapäällikkö, kenraalieversti Viktor Afzalov raportoi myöhemmin, että Ukraina oli laukaissut neljä S-200-ilmatorjuntajärjestelmän ballistisiksi muunnettua ohjusta, joista kaksi oli ammuttu alas ja kaksi torjuttiin elektronisella häirinnällä. Ohjusten kohteina olivat hänen mukaansa Kertšinsalmen silta, sotilaslentokenttä Rostovin alueella ja tuntematon kohde Kalugan alueella Venäjällä. Ukraina ei raportoinut mitään.

S-200-järjestelmä otettiin käyttöön Neuvostoliitossa vuonna 1967. Sen tutkaohjautuva 5V28-ohjus ulottui jopa 300 kilometrin päähän.

Järjestelmässä on kuitenkin ongelmansa: sen ohjus käyttää nestemäistä polttoainetta, mikä tekee sen varastoinnista ja laukaisun valmistelusta hankalaa, ja S-200 ei ole liikuteltava, joten sen sijainti on helposti tiedusteltavissa. Näistä syistä Neuvostoliiton perilliset ovat poistaneet järjestelmän käytöstä. Ukraina teki sen vuonna 2013. Sitä ei tiettävästi ole otettu takaisin käyttöön.

S-200:n millään ohjusversiolla ei tiedetä olleen kykyä maamaaleja vastaan, vaikka Neuvostoliitto sitä testasikin. Ohjusten tutka ei ole suunniteltu etsimään maamaaleja, joten ne pitäisi ohjata maaliinsa toisella tutkalla, mikä on maan kaartumisen vuoksi mahdollista enintään 40 kilometriin saakka.

Jotta S-200:n massiivisesta, 11-metrisestä ohjuksesta saisi tehtyä ballistisen, sen ohjautumisjärjestelmä ja sen vain 220-kiloinen taistelukärki pitäisi uusia ja siihen pitäisi kehittää liikuteltava laukaisulavetti. Ohjuksen tankkaus kahdella hyvin myrkyllisellä nesteellä ennen laukaisua on myös ongelma.

Yksi asia on kuitenkin varmaa: väitetysti Brjanskin alueelle pudonnut ohjus näyttää videolla 5V28:lta. Riippumatta siitä, olivatko sunnuntaina laukaistut ohjukset niitä tai sen muunnoksia tai jotain aivan muuta, Venäjällä ja Krimillä lensi joka tapauksessa hyvin suuria ja kauas ulottuvia ohjuksia. Toistaiseksi niistä ei tiedetä mitään: miten ne on tehty, mistä ja millaisilta laveteilta ne on laukaistu, paljonko niitä on käytössä ja mikä on niiden rooli jatkossa. Ukrainan operaatioturvallisuus toimii.