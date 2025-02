Mysteeriase iski: Öljylaitos roihuaa Venäjällä

Ukrainan uskotaan iskeneen Albashneftin öljyvarikolle Venäjän Krasnodarin alueella.

Venäläismedioiden tietoja tässä siteeraavan ukrainalaisen Euromaidanpressin mukaan ”mysteerilennokki” läpäisi Venäjän ilmapuolustukset ja iskeytyi Novominskajassa sijatsevalle öljylaitokselle. Isku tapahtui noin 250 kilometrin päässä etulinjasta.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden perusteella hyökkäystä seurasi valtava tulipalo. Venäläislähteissä on puhuttu jälleen ilmatorjunnan pysäyttämän ”lennokin kappaleiden” aiheuttamista vahingoista. Videoiden perusteella lennokki kuitenkin osui onnistuneesti kohteeseen.

Euromaidanpressin mukaan on todennäköistä, että isku tehtiin ”ohjuslennokiksi” jutussa tituleeratulla Paljanitsijalla. Suihkumoottorilla varustetun lennokin tai risteilyohjuksen tarkat ominaisuudet ovat yhä hämärän peitossa. Salatun aseen kantaman uskotaan olevan jopa yli 600 kilometrin luokkaa. Lennokin kehitystyön pohjana on mediatietojen mukaan saattanut olla Neptun-merimaaliohjus.

