Mysteeri Ruotsissa: Miksi ”perheiden paratiisiin” syntyy vähiten vauvoja?

Tukholman läänissä sijaitsevassa Danderydin kunnassa on vauvamysteeri, kertoo Svenska Dagbladet.

Danderydissä on hyvin toimivat koulut, menestyviä oppilaita ja tyytyväistä opetushenkilökuntaa. Kunnassa eletään vilkasta yhteisöllistä elämää vaurailla ja vehreillä omakotialueilla. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johanna Hornberger kuvailee kuntaansa ”lapsiperheiden paratiisiksi”.

Hyvinvoinnista ja vauraudesta huolimatta Danderyd on yksi niistä kunnista, jossa hedelmällisyys naista kohden on vuosina 2020–2024 ollut kaikkein alhaisimpia Ruotsissa. Tilastokeskuksen mukaan luku on 1,29 lasta naista kohden.

– Haluamme, että lapsia syntyy enemmän. Se on tärkeää kasvun, hyvinvoinnin ja koko kehityksemme kannalta, toteaa valtuuston puheenjohtaja Johanna Hornberger SvD:lle.

Useat kunnan koulut ovat sulkemisvaarassa, koska lapsia ei ole tarpeeksi.

– Olemme nähneet voimakkaan laskun koulujen oppilasmäärissä. Muutokset ovat olleet melko dramaattisia, ja koulujen on täytynyt mukauttaa toimintaansa niiden mukaan, Hornberger kertoo.

Kokonaishedelmällisyysluku on jatkanut muuallakin Ruotsissa laskuaan. Yhdeksi syyksi on mainittu se, että taloudellisten myllerryksien aikaan lapsia hankitaan vähemmän.

Professori Maria Stanfors Lundin yliopistosta on kyseenalaistanut yhteyden taloustilanteen ja syntyvyyden välillä.

– Jotain mielenkiintoista tapahtuu Ruotsissa noin vuonna 2010, kun hedelmällisyys alkaa laskea siitä huolimatta, että meillä on talouskasvua, laskeva työttömyys ja lisäksi nollakorko, mikä tarkoittaa, että raha on käytännössä ilmaista, hän kirjoitti yliopiston verkkosivuilla julkaistussa artikkelissaan.

– Kaikki mittarit, joita yleensä käytetään suhdanneindikaattoreina, kehittyvät positiivisesti, mutta hedelmällisyys laskee. Se viittaa ehkä siihen, ettei hedelmällisyyden lasku johdu reaalitalouden olosuhteista, vaan selitys löytyy jostain muualta.

Ruotsin tilastokeskuksen mukaan Danderydissä on maan vanhimmat ensisynnyttäjät. Tämä voi selittää alhaiseksi jäävää lapsilukua.

– Uskon, että moni pyrkii tarjoamaan lapsilleen vähintään saman elintason kuin mitä itse sai lapsena – tai jopa enemmän. Halutaan varmistaa, että elämässä on vakautta, sanoo valtuuston puheenjohtaja Hornberger.

Danderydin omakotitalojen hinnat ovat myös Ruotsin korkeimpia. Kunta on tehnyt kartoituksen, minne voisi rakentaa lisää pientaloja. Niihin voisi olla lapsiperheillä varaa muuttaa.

– Joillekin näistä paikoista on mahdollista kehittää asemakaavoja pientaloille rikkomatta Danderydin vehreää ja ainutlaatuista luonnetta, Hornberger toteaa.