Myrsky jumitti tuhansia lentokentällä – Professori: Kriisivalmius olisi voitu osoittaa

Professori emeritus Pekka Sivosen mukaan Rovaniemen lentokentällä joulun paluuliikenteen aikana Hannes-myrskyn johdosta jumissa olleet parituhatta ihmistä olisivat voineet saada apua paikallisilta viranomaisilta ja lennostolta.

Hänen mukaansa tilanteessa olisi voitu osoittaa jumissa olleille ihmisille suomalaista kriisivalmiutta.

– Rovaniemen virkamiehet olisivat voineet soittaa kentän vieressä sijaitsevaan Lapin lennostoon ja pyytää lähettämään kuorma-autolla paikalle vaikka tuhat makuualustaa, hän sanoo Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Sivonen arvioi mahdollisia kustannuksia, joita olisi muodostunut.

– Kuorma-auto on olemassa, makuualustat ovat olemassa, varusmiehistä muodostettu virka-apuosastokin on olemassa, lennosto on aivan vieressä, kun se käyttää samaa lentokenttää.

Kaikki tämä olisi siis hänen mukaansa tehty joko virkatyönä tai varusmiesvoimin, jolloin valtion kustannuksiksi olisi tullut vain kuorma-auton käyttämä polttoaine.

Hänen mukaansa mainehaitan tilalle olisi täten saatu mainehyöty.

– Kalliin, taas uuden kriisivalmiuttamme kehuvan mainosvideon tilalle olisi saatu henkilökohtaisia kokemuksia Suomen todellisesta kriisivalmiudesta.