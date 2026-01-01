Verkkouutiset

Matkustajia Rovaniemen lentoasemalla 29. joulukuuta 2025.

Myrsky jumitti tuhansia lentokentällä – Professori: Kriisivalmius olisi voitu osoittaa

  • Julkaistu 01.01.2026 | 12:26
  • Päivitetty 01.01.2026 | 13:40
  • Lentoliikenne
Pekka Sivosen mukaan kustannuksiksi olisi tullut vain kuorma-auton käyttämä polttoaine.
Professori emeritus Pekka Sivosen mukaan Rovaniemen lentokentällä joulun paluuliikenteen aikana Hannes-myrskyn johdosta jumissa olleet parituhatta ihmistä olisivat voineet saada apua paikallisilta viranomaisilta ja lennostolta.

Hänen mukaansa tilanteessa olisi voitu osoittaa jumissa olleille ihmisille suomalaista kriisivalmiutta.

– Rovaniemen virkamiehet olisivat voineet soittaa kentän vieressä sijaitsevaan Lapin lennostoon ja pyytää lähettämään kuorma-autolla paikalle vaikka tuhat makuualustaa, hän sanoo Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Sivonen arvioi mahdollisia kustannuksia, joita olisi muodostunut.

– Kuorma-auto on olemassa, makuualustat ovat olemassa, varusmiehistä muodostettu virka-apuosastokin on olemassa, lennosto on aivan vieressä, kun se käyttää samaa lentokenttää.

Kaikki tämä olisi siis hänen mukaansa tehty joko virkatyönä tai varusmiesvoimin, jolloin valtion kustannuksiksi olisi tullut vain kuorma-auton käyttämä polttoaine.

Hänen mukaansa mainehaitan tilalle olisi täten saatu mainehyöty.

– Kalliin, taas uuden kriisivalmiuttamme kehuvan mainosvideon tilalle olisi saatu henkilökohtaisia kokemuksia Suomen todellisesta kriisivalmiudesta.

