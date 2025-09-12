Myönteinen käänne viennissä: Lähes puolet yrityksistä odottaa kasvua

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreen Vientibarometrin mukaan 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 44 prosenttia ennakoi sen säilyvän ennallaan. Vain 15 prosenttia varautuu viennin supistumiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat tullit näkyvät tuloksissa: 41 prosenttia yrityksistä arvioi USA-viennin vähenevän hieman ja 15 prosenttia merkittävästi. Vain kaksi prosenttia ilmoittaa viennin USA:han loppuvan kokonaan.

Peräti 87 prosenttia yrityksistä aikoo siirtää korotetut tullit kokonaan tai osittain amerikkalaisen asiakkaan maksamiin hintoihin. Ainoastaan kolme prosenttia laskee myyntikatettaan koko tullimaksun verran.

Vain yhdeksän prosenttia vientiyrityksistä harkitsee siirtävänsä tuotantoa tai alihankintaa USA:han tullien johdosta. 47 prosenttia jatkaa nykyisellä sijoittumisella ja 29 prosenttia kehittää muilla tavoin kumppanuuksia ja kauppaa USA:n kanssa.

– On käymässä kuten ennakkoon epäiltiin: USA-vienti kärsii ja korotetut tullit maksaa suurelta osin amerikkalainen asiakas, eivätkä tullit johda tuotannon tai työpaikkojen siirtymiseen USA:han, tulkitsee EK:n johtaja Timo Vuori tiedotteessa.

67 prosenttia yrityksistä pitää keskeisimpänä huolenaiheena maailmanpolitiikan epävarmuutta.

– Epävarmuus tuskin hetkessä hälvenee, sillä Kiina lisää kaupparajoituksia, USA uhkaa uusilla teräsjalosteita koskevilla tulleilla EU:n kauppadiilistä huolimatta ja Ukrainan pysyvä rauha on kaukana. Onneksi vientiyritykset näyttävän löytävän kasvun eväitä markkinaturbulenssista huolimatta, arvioi Vuori.

Suomalaisyritykset näkevät vientinsä kasvavan perinteisillä markkinoilla Euroopassa, jossa talous on ottamassa tuulta alleen. Samalla kuitenkin tähytään nopean kasvun markkinoita Amerikoista ja Aasiasta.

– EU:n kauppapolitiikalta vaaditaan nyt tehoa ja tuloksia uusien kauppadiilien aikaansaamiseksi. Esimerkiksi EU-Mercosur-sopimuksen pikainen voimaantulo tulisi tarpeeseen; Suomella ja Euroopalla on paljon voitettavaa esimerkiksi Brasilian jättimarkkinoilla.

EK:n Vientibarometriin vastasi 17. elokuuta – 1. syyskuuta 2025 yhteensä 348 yritystä. Yritykset edustavat laajasti eri toimialoja ja erikokoisia ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä.