Muutos rintamalla: Näin Venäjä teki yllättävän läpimurron

Venäjän joukkojen raju läpimurto Dobropilliassa Itä-Ukrainan Donetskissa on karu oppitunti puolustajalle venäläisten taistelutavan kehityksestä.

Hyökkääjä onnistui murtautumaan elokuussa alueella Ukrainan hatarien ja kaoottisten puolustuslinjojen läpi ja eteni yli 15 kilometrin syvyyteen Ukrainan linjojen taa. Tilanne on sittemmin vakautettu ja venäläisten eteneminen pysäytetty. Ukrainan joukot ovat onnistuneet työntämään venäläisiä myös takaisin tämän kuun aikana.

Kyiv Independentin tästä löytyvässä analyysissä huomautetaan, että vaikka presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ukrainan sodanjohto ovatkin pyrkineet rakentamaan julkisuuteen kuvaa onnistuneesta vastahyökkäyksestä, oli kyseessä todellisuudessa nopea ja hinnaltaan kova operaatio rintaman aukon tilkitsemiseksi. Tällaisia kutsutaan Ukrainan asevoimissa usein ”sammutustyöksi”.

Arviossa todetaan, että vaikka venäläiset eivät tällä kertaa pystyneetkään asettumaan asemiin ja etenemään pidemmälle, herättävät tällaiseen läpimurtoon johtaneet olosuhteet vakavia huolia siitä, miten Ukrainan puolustukset jatkossa kestävät etulinjassa Venäjän kehittyvää taktiikkaa.

Vallalla olevan näkemyksen mukaan Ukraina on onnistunut kompensoimaan asevoimien kroonista miespulaa lennokkien tehokkaalla käytöllä. Venäläisten yritykset edes koota suuria määriä ajoneuvoja tai sotilaita läpimurtoyrityksiin ovat epäonnistuneet.

– Venäjän asevoimat on kuitenkin sopeutunut näihin muutoksiin, vaikkakin hitaasti, arviossa varoitetaan.

Hyökkääjän sanotaan turvautuvan nyt soluttautumistaktiikoihin, joissa pieniä jalkaväen ryhmiä tai jopa yksinäisiä sotilaita lähetetään tunnustelemaan reittejä Ukrainan repaleisten linjojen läpi.

– Nämä uudet taktiikat ovat aiheuttaneet Ukrainan puolustukselle ongelmia pitkin koko etulinjaa tämän vuoden aikana.

Dobropilliassa tämä soluttautuminen vietiin arvion mukaan aivan uudelle tasolle.

Venäläisten kerrotaan välttäneen tietoisesti taistelukosketusta Ukrainan joukkojen kanssa mahdollisimman pitkään. Alueella toimivien ukrainalaiskomentajien mukaan Venäjän joukkojen lennokkien käyttö on lisäksi kehittynyt huomattavasti. Lennokkeja käytetään läpimurtoa tekevien rynnäkköjoukkojen huoltoon ja välittömän taktisen tiedustelutiedon hankkimiseen. Lennokkipilotteja on ukrainalaisten kertoman perusteella nykyisin jopa venäläisten taistelijaparien mukana.

– Tätä kaikkea tuettiin [Dobropilliassa] musertavalla venäläisellä tulivoimalla. Etenkin pitkän kantaman iskulennokit ja kuitukaapeleita käyttävät lennokit kuristavat Ukrainan logistiikkaa ja raskaita liitopommeja laukaistiin sadoittain Ukrainan asemiin hyökkäyksen alla.

Varsinainen läpimurto tehtiin venäläisten tunnistamassa heikossa kohdassa, jossa puolustusta johti kaksi uupunutta Ukrainan kansalliskaartin prikaatia ja sekalainen joukko muista yksiköistä koottuja sotilaita.

Viimeisenä ongelmana mainitaan valehtelu ylöspäin komentoketjussa. Neuvostoajan sotilasperinteistä kumpuava tapa yhdistetään julkisuudessa tavallisesti Venäjän asevoimiin. Ukrainalaisilla on kuitenkin edelleen sama vaiva.

Analyysissä kerrotaan, etteivät ukrainalaiset läheskään aina raportoineet havaintoja linjojen takana liikkuvista venäläisistä komentajille tai edes lähialueella toimiville omille joukoille.

Kyiv Independentin mukaan tämä johti myös siihen, ettei julkisuuteen annettu alkuun virallisista lähteistä todenmukaista kuvaa tilanteen vakavuudesta.

Vaikka Ukrainan sodanjohto reagoikin lopulta nopeasti ja sai tilanteen kuriin eliittiyksiköistä hätäisesti kootuilla joukoilla, pidetään Dobropilliaa varoittavana esimerkkinä.

Arviossa todetaan ajan näyttävän, missä ja milloin toinen tällainen läpimurto voisi tapahtua.

– Venäjä pyrkii lähes varmasti toistamaan ja ylittämään kevään ja kesän 2026 tullessa Dobropillian alun menestyksen – ja siihen mennessä sillä on hihassaan lisää taktisia temppuja.