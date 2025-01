Muutos rajalla – Valko-Venäjällä kaivetaan juoksuhautoja

Valko-Venäjä on kaivanut juoksuhautoja kuuden kilometrin päähän Liettuan-vastaisesta rajastaan Hrodnan alueella, selviää RFE/RL:n valkovenäjänkielisen toimituksen Radyjo Svabodan hankkimista satelliittikuvista.

Juoksuhaudat sijaitsevat Hoskin sotilasharjoitusalueen reunalla ja ne ovat mahdollisesti osa Valko-Venäjän linnoitettuja ”vastarintapesäkkeitä”, joita diktaattori Aljaksandr Lukashenka on ilmoittanut rakennettavan maan rajoille. Juoksuhautoja ja linnoitteita on kaivettu aiemmin Kobrynin ja Homelin piireihin Puolan-vastaiselle rajalle.

– Meillä tulee olemaan useita tällaisia paikkoja. Ja rauhanaikana me kaikin tavoin varaudumme siihen, että jos naapurimme päättävät alkaa käyttäytyä pahasti, voimme miehittää nämä paikat, sanoi Lukashenka 6. lokakuuta 2023 vierailtuaan Kobrinin piirin linnoitteilla.

Lukashenkan mukaan linnoitteet rakennetaan mahdollisten vihollishyökkäyksien suuntaan ”synnyinmaan puolustamiseksi”. Kobrynissa armeija hautasi linnoitteiden yhteyden vanhan junanvaunun miehistöbunkkeriksi, mitä diktaattori piti ”hyvänä valintana”.

Planet Labsin 14. joulukuuta 2024 ottamissa satelliittikuvissa näkyy, että marraskuun lopulla 2024 Valko-Venäjän armeija kaivoi 340 metriä pitkän ja 5-7 metriä leveän juoksuhaudan Liettuan rajalle johtavien tien varrelle.

Linnoitustöissä on ilmeisesti tuhottu osittain Valko-Venäjän kansallinen luonnonsuojelualue Hrodnan metsä, jossa elää uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.

Svabodan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan juoksuhaudat vaikuttavat keskeneräisiltä eikä niillä ole selvää muodon tai rakenteen perusteella sotilaallista merkitystä.

– En ole koskaan nähnyt mitään tälaista. Puhtaasti teoreettisesti niitä voitaisiin käyttää puolustukseen. Esimerkiksi panssarihautana, totesi sotilasasiantuntija Mihail Zhirahov.

Sotilasanalyytikko Konrad Muzyka taas arvioi linnoitteiden olevan vaikeasti puolustettavia ja keskeneräisiä. Hänen mukaansa on syytä tarkkailla, käytetäänkö kaivanteita harjoitteluun vai rakennetaanko niitä lisää Liettuan-vastaiselle rajalle.

🇧🇾🇱🇹 Military trenches spotted near the Belarus-Lithuania border, Svoboda reports. In the Grodno region of Belarus, infantry and vehicle trenches have appeared at the edge of the Hozha training ground, just 6 km from the border. pic.twitter.com/3JNqbqhz3X

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 17, 2025