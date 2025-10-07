”Muut maat eivät nosta meitä suosta”

Suomen uusi menestystarina on rakennettava omin ponnistuksin, sillä muut eivät nosta meitä suosta. Näin kirjoittaa Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan.

– Negatiivisen kierteen katkaiseminen on Suomen selviämisen kannalta välttämätöntä. Siihen ei riitä vain yhden asian korjaaminen, Hautala kirjoittaa.

Hänen mukaansa käänteeseen on sentään edellytyksiä, sillä monet vahvuuksistamme ovat yhä olemassa.

– Niistä yksi on energiapolitiikka, jonka ansiosta Suomi on energiaintensiivisen teollisuuden ja datainfrastuktuurin kannalta Euroopan houkuttelevimpia paikkoja. Ehkä on syytä muistuttaa, että tämä ei ole ongelma. Suomella on kiire alleviivata positiivista tulevaisuudennäkymää pelkän rajavaltiopuheen sijaan.

Hänen mukaansa myönteinen käänne edellyttää tilanteen selväpäistä ja illuusiotonta tiedostamista käytännössä koko kansakunnan kesken.

– Siihen kuuluu sen hahmottaminen, että uusi suonkuokkimistarina on todennäköisesti rakennettava ennen muuta suomalaisten omin ponnistuksin. Kansainvälisestä toimintaympäristöstä ei vetoapua kannata odotella, Mikko Hautala painottaa.

Kirjoituksessaan Hautala muistuttaa, että Suomi on onnistunut nousemaan vaikeasta tilanteesta ennenkin. Esimerkkeinä hän mainitsee Suomen pärjäämisen toisen maailmansodan jälkeen ja nousemisen 1990-luvun lamasta.