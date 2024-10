Muumitikkarit voivat olla vaarallisia – Fazer vetää ne pois kaupoista

Fazer-makeiset vetää Fazer Moomin -tikkarit markkinoilta varotoimenpiteenä.

Yrityksen tiedotteen mukaan tikkarissa on havaittu tuoteturvallisuusriski, jonka takia Fazer keskeyttää Moomin-tikkareiden toimitukset ja vetää myynnissä olevat Moomin-tikkarit markkinoilta.

Moomin-tikkareissa makeisen koko, kovuus ja muoto yhdistettynä suussa pehmenevään tikkuun saattaa muodostaa tuoteturvallisuusriskin, jos makeinen irtoaa tikusta äkillisesti. Takaisinveto ei koske muita Fazerin tikkareita.

Fazer on hiljattain saanut muutamia kuluttajapalautteita, joissa on kerrottu tikkarin makeisosan äkillisestä irtoamisesta aiheutuneista vaaratilanteista. Riski on todennettu myös Fazerin omassa laadunvalvonnassa ja analyysien perusteella riski on merkittävä. Tehostetuilla laadunvalvonta- ja kehitystoimenpiteillä ei valitettavasti ole löydetty tuoteturvallista ratkaisua. Toimenpiteitä on tehty yhteistyössä tikkareita valmistavan tehtaan kanssa.

– Turvallisuus ja kuluttajien luottamus tuotteisiimme on Fazerille ensisijaisen tärkeää. Koska nopeasti toteutettavaa ratkaisua ongelmaan ei ole löydetty, Fazer on päättänyt keskeyttää toistaiseksi Moomin-tikkareiden toimitukset ja vetää myynnissä olevat Moomin-tikkarit markkinoilta, kertoo Fazerin Candy-liiketoiminnan johtaja Tom Lindblad tiedotteessa.

Takaisinveto koskee kaikkia Fazer Moomin -tikkareita. Takaisinveto ei koske Fazerin muita tikkareita, joissa makeisosuus on sekä pienempi, että eri muotoinen. Fazer ei vielä osaa arvioida, milloin tai minkälaisena tuote mahdollisesti palaa valikoimaan.

Fazer Moomin -tikkareita ei tarvitse palauttaa Fazerille. Tikkarin voi hävittää kierrättämällä kääreen muovinkeräykseen ja tikkarin biojätteeseen. Makeisosan voi myös murskata pienemmäksi ja käyttää esimerkiksi jäätelöannoksissa tai piparkakkutalon värikkäänä ”ikkunalasina”.

Mahdollisissa kysymyksissä ja reklamaatioissa auttaa Fazerin kuluttajapalvelu osoitteessa www.fazer.fi/kuluttaja-asiakkaat.

– Hyvitämme syömättömät tuotteet, ota yhteyttä Fazerin kuluttajapalveluun ja liitä mukaan kuva tuotteista ja omat yhteystietosi, niin saamme sinuun yhteyden, Fazer ohjeistaa.