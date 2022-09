Eduskunnan budjettiviikon alkudebatissa useat hallituspuolueiden kansanedustajat ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) syyttelivät opposition kokoomusta. Puolue ottaisi heidän mukaansa velkaa samalla tavoin kuin hallitus on tehnyt.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman kysyi kokoomukselta ”olisiko reilua kertoa, että hyväksytte 90 prosenttia velasta”.

Rahaministeri Annika Saarikon syytökset olivat kiihkeitä. Hänen mukaansa hallitus ei ole päässyt helpolla. Saarikko kysyi muun muassa, onko ensi vuosi oikea aika leikata asumistuesta ja olisivatko yritystukien leikkaukset oikein. Hän kehotti kertomaan ”reippaasti, miten velasta päästään eroon”.

– Te pystytte parempaan. …Onko se niin, edustaja (Timo) Heinonen ja kokoomus, että kellä säästölista on se säästölistan kätkeköön. Vai onko se niin, että älkää tehkää niin kuin minä teen vaan niin kuin minä opetan, Annika Saarikko kysyi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai yhden puheenvuoron.

– ”Mutta kun kokoomus. Mutta kun kokoomus”, Petteri Orpo luonnehti keskustelua ihmetellen.

– Kyllä minä sen ymmärrän, että valtiovarainministeri ja edustaja Lindtman ja kumppanit haluavat kääntää katseen oppositioon ja kokoomukseen, kun ovat itse tehneet politiikkaa, joka on ajanut Suomen siihen tilanteeseen, että niin kauas kuin katse kantaa Suomi ottaa velkaa. Vuonna 2026 julkisen talouden ennusteen mukaan miinus 6,5 miljardia euroa. Se on järkyttävää.

Orpo sanoi Saarikolle, että ”kyllä,me olemme eri mieltä teidän tekemänne politiikan kanssa”.

– Me mietimme kokoomuksessa, mistä me saisimme lisää tuloja. Miten saada aikaan kasvua. Miten saataisiin lisää verotuloja. Teitä se ei tunnu kiinnostavan yhtään, Orpo totesi.

– Me olemme eri mieltä. Meillä on vaihtoehto. Siinä suomalaisilla on enemmän töitä, Suomessa on enemmän yrityksiä, tänne syntyy investointeja. Vain sitä kautta me hoidamme suomalaisten hyvinvoinnin kestävästi, ei velkarahalla.

SDP:n puheenjohtajan pääministeri Sanna Marinin mukaan ”oppositiossa on oikeus ja kenties helppo olla hyvin epäjohdonmukainen”. Hän viittasi hallituskauden kolmeen isoon kriisiin ja sanoi kokoomuksen vaatineen esimerkiksi koronakriisissä 2020 jopa enemmän tukia ihmisille.

– Jälleen te ottaisitte velkaa, vaikka te täällä velkaa kovaan ääneen kritisoitte, Sanna Marin sanoi kokoomuksesta.

– Nyt te olette tehneet välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta. Luuletteko te, että se ratkeaa ilman rahaa? Toisella kädellä te sanotte että te leikkaisitte, ette ottaisi velkaa, mutta sitten toisella kädellä kuitenkin jatkuvasti esitätte lisämenokohteita.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa huomautti, että nyt käsitellään hallituksen budjettiesitystä ensi vuodelle.