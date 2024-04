Mustanmeren mysteerialus olikin salattu ase: Kumiveneessä 500 kilon taistelukärki

Romanian rannikolta viime viikolla löytynyt mysteerialus vaikuttaisi olevan aiemmin tuntematon miehittämätön hyökkäysalus. Laivastoasiantuntija H.I Suttonin mukaan on epäselvää, kuuluuko se Ukrainalle vai Venäjälle. Julkisuudessa tällaisesta meridronesta ei ole ollut mitään tietoa.

Verkkouutiset kertoi erikoisesta havainnosta aiemmin tässä jutussa. Ympäri kääntynyt jäykkärunkoiseen kumiveneeseen perustuva alus löydettiin vajaan 40 kilometrin päässä Romanian Tuzlan rannikkokaupungista. Vene oli varustettu häirintälaitteella ja sen etuosassa oli suuri tynnyrimäinen säiliö.

Alus hinattiin Romanian asevoimien harjoitusalueelle, missä se tuhottiin räjäyttämällä. Paikallislähteet ovat kuvailleet räjähdystä valtavaksi.

H.I Sutton kertoo Naval Newsin artikkelissaan, että kyseessä esimerkiksi meripelastustehtäviin suunniteltu amerikkalaisen Silver Shipsin AM-800 vene. Se on mitä ilmeisimmin muunnettu miehittämättömäksi hyökkäysalukseksi. Keulan säiliö on Suttonin mukaan puolestaan neuvostoaikaisen Styx-meritorjuntaohjuksen taistelukärki. Kyse on varsin tuhovoimaisesta aseesta. Sutton kertoo sen sisältävän noin 500 kilogrammaa räjähdettä. Määrä on kaksinkertainen verrattuna vaikkapa amerikkalaiseen Harpoon-ohjukseen.

Moni seikka viittaa siihen, että kyseessä olisi Ukrainan alus.

Joitain Silver Shipsin veneitä on tiettävästi toimitettu aiemmin Ukrainaan osana Yhdysvaltain apupaketteja. Toimitettujen veneiden tyypit eivät kuitenkaan ole tiedossa. Ukraina on myös tunnetusti ottanut Mustallamerellä käyttöön useita erilaisia meridroneja. Niitä on käytetty tuhoisiin iskuihin Venäjän laivastoa vastaan.

H.I Suttonin mukaan erikoinen vene saattaa silti olla peräisin Venäjältäkin.

– Venäjä on yrittänyt estää kauppalaivojen pääsyn Ukrainaan Mustanmeren viljasopimuksen päätyttyä viime vuoden heinäkuussa. Toimet ovat keskittyneet Ukrainan satamainfrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin, mutta käytössä on ollut myös ilmasta pudotettavia miinoja. Näin on toimittu todennäköisesti siksi, koska miinat ovat paremmin kiistettävissä kuin sotalaivojen tai ohjusten käyttö, asiantuntija kirjoittaa.

Hän jatkaa, ettei miinoittaminen ole toistaiseksi toiminut ja että Venäjä saattaakin nyt turvautua miehittämättömiin aluksiin.

Sutton muistuttaa, että meridronen käyttö tällaisessa iskussa olisi aina kiistettävissä.

– On todennäköistä, että Venäjän propaganda syyttäisi Ukrainaa luodakseen riittävästi epäselvyyttä välittömien seurausten välttämiseksi.

Asiantuntija uskoo dronen alkuperän selviävän ajan kanssa. Vaikka Ukraina onkin aluksen todennäköisin rakentaja, on hänen mukaansa vain ajan kysymys, kun Mustallamerellä aletaan nähdä venäläisiäkin miehittämättömiä aluksia.

