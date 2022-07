Mustanmeren laivasto on nyt ohjusten kohteena

Ukrainan varapuolustusministeri Volodymyr Havrylov kertoo maan valmistautuvan Venäjän Mustanmeren laivaston upottamiseen länsimaisten asejärjestelmien avulla.

Seuraavana tavoitteena olisi miehitetyn Krimin niemimaan takaisinvaltaaminen.

– Heidän on aika maksaa aggressiostaan, ukrainalaisten sotilaiden kouluttamista Britanniassa tarkkaileva Havrylov sanoo Times-lehdelle.

Hänen mukaansa yhteenotto Mustallamerellä on väistämätön, sillä Venäjän sota-alukset ovat pysyvä uhka Ukrainalle. Ne tulittavat jatkuvasti rannikkoa risteilyohjuksilla ja uhkaavat merikuljetuksia.

Volodymyr Havrylov mainitsee Käärmesaaren takaisinvaltauksen heinäkuun alussa ja toteaa maan asevoimien saaneen yhä edistyneempiä pitkän kantaman merimaaliohjuksia.

– Olemme valmiita ottamaan kohteeksi kaikki heidän aluksensa Mustallamerellä, kun meillä on tällainen sotilaallinen kyvykkyys, varapuolustusministeri toteaa.

Hänen mukaansa Ukraina käy länsimaiden kanssa neuvotteluita siitä, voidaanko uusia asejärjestelmiä käyttää venäläiskohteiden tuhoamiseen Krimillä. Alue aiotaan ottaa takaisin miehittäjiltä diplomaattisin tai sotilaallisin keinoin.

Venäjän on kerrottu siirtäneen huomattava määrä Mustanmeren laivaston aluksia Sevastopolista Novorossiyskin satamaan, jossa uhka ohjuksilta on pienempi.

– Meidän on mietittävä hyvin tarkasti, miten voimme tehdä sen oikealla tavalla. Venäjän on lähdettävä Krimiltä, jos he haluavat jatkaa valtionsa olemassaoloa, Volodymyr Havrylov toteaa.