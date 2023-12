Murskaava käänne lähestyy: Vakava varoitus sodasta

Britannian entinen europarlamentaarikko Daniel Hannan arvioi Ukrainan sodan aloitteen siirtyneen syksyn aikana Venäjän joukoille. Kesäkuussa aloitetun vastahyökkäyksen tulokset jäivät vähäisiksi ukrainalaisten jumiuduttua laajoihin miinakenttiin ja puolustuslinjoihin.

Viime viikkoina Venäjän joukot ovat edenneet hitaasti muun muassa Bahmutin, Avdijivkan ja Marjinkan lähellä Donetskin alueella. Kiovaa kohti lähetetään lähes joka päivä lennokkeja ja ohjuksia, vaikka ilmatorjunta tuhoaakin niistä suurimman osan osan.

– Nyt on ukrainalaisten vuoro kaivautua asemiin ja yrittää pitää kiinni siitä, mitä heillä on. Kuten vuonna 1914, linnoitettu vyöhyke ulottuu koko rintaman pituudelta Dnepr-joelta Venäjän rajalle asti. Ja kuten silloin, on etu sotateknologian vuoksi puolustajalla. Pienikin eteneminen tulee hirvittävällä hinnalla, Daniel Hannan kirjoittaa Telegraph-lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Ex-meppi ja nykyinen ylähuoneen jäsen uskoo ympärysvaltojen voittaneen ensimmäisen maailmansodan suuremman miesvoiman turvin. Voimatasapaino muuttui viimeistään alkuvuodesta 1918, jolloin Yhdysvaltain sotilaita alkoi virrata rintamalle suuremmissa määrin liikekannallepanon jälkeen. Nykyisessä sodassa demografinen etulyöntiasema on Venäjällä, jonka väestö on moninkertainen Ukrainaan verrattuna.

– Venäjä on muuttanut kolmanneksen sotaa edeltäneestä siviilituotannostaan aseisiin ja ammuksiin. Se saattaa olla lisäksi vahvemmassa asemassa lennokkien suhteen – moderni vastine piikkilangalle ja konekivääreille, jotka antoivat kuolettavan voiman puolustajille Flanderin mudassa, Daniel Hannan toteaa.

Pitkän aikavälin seuraukset Venäjän kansalle ovat hänen mukaansa hirvittävät. Lyhyellä tähtäimellä Kremlin joukot ovat selvinneet rintamalla ja estäneet Ukrainan läpimurron.

Hannan kertoo itse olettaneensa, että Ukrainan joukot olisivat pystyneet murtautumaan kesällä läpi ja etenemään Asovanmerelle. Tämä olisi voinut lopettaa sodan.

Venäjän presidentin puheenvuoroista on voinut hänen mukaansa aistia muutoksen aiempaan nähden. Vladimir Putin vieraili hiljattain Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa. Hannan pohtii, voisiko tämä tarkoittaa jonkinlaisten taustakeskusteluiden alkua tulevalle tulitaukosopimukselle.

Murskaava käänne horjuttaisi Euroopan perusteita, ex-meppi varoittaa.

– Tämä tarkoittaisi katastrofaalista arvovaltatappiota lännelle ja siihen liittyville aatteille: henkilökohtaisille vapauksille, demokratialle ja ihmisoikeuksille. Konfliktit leviävät, jos liberaaleja arvoja halveksivat hallinnot huomaavat, ettei lähellä ole enää poliisia, Daniel Hannan sanoo.

Hän varoittaa länsimaiden tuen heikkenemisestä ja mahdollisesta tulitauosta, joka olisi suotuisa Kremlin kannalta.

– Jos Venäjä päätyy liittämään itseensä maa-alueita voimakeinoin, niin pelkästään länsi ei tällöin häviä, vaan koko vuoden 1945 jälkeen rakennettu maailmanjärjestys. Maailmasta on tulossa kylmempi paikka, Hannan jatkaa.