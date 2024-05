Murska-arvio Joe Bidenista: Ukrainan puolustuskyky heikkeni vakavasti

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrottiin kehottaneen keväällä Ukrainaa pidättäytymään uusista hyökkäyksistä Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan.

Lennokki-iskujen pelättiin nostavan öljyn hintaa ja johtavan vastatoimiin. Financial Times -lehti pohjasi tietonsa asiasta perillä oleviin hallintolähteisiin. Valkoisen talon varoitukset osoitettiin Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n ja sotilastiedustelu GUR:n johdolle.

Bidenin hallinnon väitettiin ”turhautuneen” iskuihin öljynjalostamoita, öljyterminaaleja ja varastolaitoksia vastaan. Linjauksessa ei ollut sinänsä mitään uutta, sillä Yhdysvallat ilmoitti toistuvasti vuoden 2023 aikana, ettei se tue Ukrainan hyökkäyksiä Venäjän rajojen sisällä. Ukrainalla ei ole myöskään lupaa käyttää Yhdysvaltain toimittamia asejärjestelmiä tämänkaltaisiin iskuihin.

Amerikkalaisen ISW-ajatuspajan ohjelmajohtaja George Barros arvostelee voimakkaasti Joe Bidenin päätöstä. Hänen mukaansa ”Vladimir Putinin turvallisen tilan” murskaaminen on edellytys Harkovan alueella aloitetun hyökkäyksen pysäyttämiseksi.

– Nykyinen linja, jolla estetään Ukrainaa käyttämästä Yhdysvaltain toimittamia aseita Venäjän alueella heikentää merkittävästi Ukrainan kykyä puolustaa itseään, Barros kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän asevoimat on pystynyt kokoamaan rajan tuntumaan massiivisen hyökkäysjoukon ja käyttämään alueen lentotukikohtia liitopommi- ja ohjusiskuihin. Venäläiskoneet pystyvät laukaisemaan aseensa Sumyn, Harkovan ja Tshernihivin alueille poistumatta Venäjän ilmatilasta.

George Barros kehottaa Valkoista taloa muuttamaan linjaansa välittömästi Harkovan alueen nopeasti kehittyvän tilanteen vuoksi.

Putin's Safe Space: Defeating Russia’s Kharkiv Operation Requires Eliminating Russia’s Sanctuary

Current US policy prohibiting Ukraine from using US-provided weapons in the territory of the Russian Federation is severely compromising Ukraine's ability to defend itself. https://t.co/BYPrKnjiOj

— George Barros (@georgewbarros) May 13, 2024