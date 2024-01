”Multiversumi ei ole enää science fictionia”

Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnéll kertoo “metaverse-hypetyksen” olevan ohi ja sen teknologisen kehityksen vain kiihtyvän.

Hän huomauttaa Suomessa tarvittavan enemmän panostuksia teknologiaan ja osaamiseen, jotta Suomi pysyy mukana kiihtyneessä teknologiakilpailussa mukana. Suomessa on tärkeää keskittyä teknologian lisäksi myös metaversumin eettiseen ja vastuulliseen kehittämiseen

– Sellaiset sanat kuin ‘rinnakkaistodellisuus’ tai ‘multiversumi’ eivät ole enää pelkkää science fictionia, Limnéll sanoo tiedotteessa.

Limnéllin mukaan metaversumit eli digitaaliset virtuaalimaailmat ovat eräänlainen internet 2.0, jossa fyysinen ja digitaalinen kohtaavat. Se ei siis ole pelkkää päätelaitteella käytettävää bittiavaruutta, vaan suoraan yhteydessä esimerkiksi käytännön työelämään tai fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

– Jos nykyään tuntuu, että joku ihminen viettää kaiken aikansa verkossa ja ”elää digitaalisessa maailmassa”, on metaversumi jotakin aivan muuta. Metaversumi ei ole perinteinen tietokonepeli tai simulaattori, vaan siellä tapahtuvat asiat voivat olla käyttäjälleen yhtä arkisia ja todellisia kuin fyysisen maailman asiat, Limnéll sanoo.

Kansanedustaja ja dosentti Limnéll toteaa, että “pöhinä on mennyt ohi ja kehittäminen alkanut.” Esimerkiksi Microsoft ja Disney ovat lakkauttaneet ensihuumassa avaamiaan hankkeita, ja Facebookin emoyhtiö Meta on suunnannut tuotekehitystään toisaalle.

– Metaversumeista on viime vuosina puhuttu ensisijaisesti kuluttajille suunnattuina palveluina, eräänlaisena hypetyksenä. Siksi on positiivista, että metaversumien kehitystä tehdään nyt konkreettisesti yrityksissä ja teollisuudessa, Limnéll sanoo.

Digitaaliset universumit ovat yksi keskeinen kasvun mahdollisuus suomalaiselle teknologiselle osaamiselle, avaten ovia uudenlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Asia kannattaa ottaa nyt muun muassa yrityksissä johdon agendalle, kansanedustaja huomauttaa.

– Metaversumien kehittäminen on tällä hetkellä samassa vaiheessa kuin kvanttiteknologia tai tekoäly muutama vuosi sitten: ensihuuma on nähty ja käytännön sovellutuksia kokeillaan nyt. Samalla on otettava turvallisuusnäkökohdat huomioon, Limnéll sanoo.

Tutkimusten mukaan yhdysvaltalaiset yritykset ovat jo ottaneet metaverse-sovelluksia käyttöönsä laajasti. Tässä vertailussa Suomella, kuten myös muilla Euroopan mailla, riittää vielä tekemistä.

– Suomella on hyvä maine tietotekniikan ja -turvallisuuden kärkimaana. Olemme myös kehittäneet huippuluokan virtuaalitodellisuuslaitteita ja koulutussisältöjä puolustusteollisuuden tarpeisiin. Tarvitsemme kuitenkin vielä lisää panostuksia teknologiaan ja osaamiseen. Lisäksi tarvitsemme Euroopan unionin sisäistä yhteistyötä niin sääntelyssä kuin myös Suomea hyödyttävässä TKI-rahoituksessakin, Limnéll sanoo.

Limnéllin mukaan metaversumit tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia haasteita. Tietoturvaan ja henkilötietojen suojaan liittyvät kysymykset korostuvat, kun virtuaaliset ympäristöt kasvavat osaksi ihmisten arkea.

– Siksi metaversumeja tulee kehittää turvallisessa ympäristössä, kuten vaikkapa Suomessa. Suomessa on tärkeää myös keskittyä teknologian lisäksi metaversumin eettiseen ja vastuulliseen kehittämiseen, joissa huomio on yksityisyydessä, käyttäjäturvallisuudessa ja yhteiskunnallisissa vaikutuksissa, Limnéll päättää.