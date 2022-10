”Mullahit, häipykää” – oppilaat huutavat Iranissa kuolemaa diktaattorille

Iranin laajat mielenosoitukset ovat jatkuneet jo lähes kolme viikkoa 22-vuotiaan Mahsa Aminin saatua surmansa moraalipoliisin kiinnioton jälkeen. Naisen väitettiin rikkoneen huivikieltoa Teheranissa.

Poliisin mukaan koomaan joutunut Mahsa Amini kuoli kolme päivää myöhemmin ”äkillisen sydänpysähdyksen seurauksena”. Uhrin perhe on sanonut poliisien lyöneen Aminia päähän pampulla ja iskeneen päätä tämän jälkeen poliisiajoneuvon kylkeen.

BBC:n mukaan mielenilmauksissa on ollut mukana erityisen paljon naisia Aminin hautajaisten jälkeen. Monet ovat heiluttaneet huiveja ilmassa, sytyttäneet niitä tuleen sekä huutaneet ”kuolemaa diktaattorille” eli ajatollah Ali Khameneille.

Iranin ylin johtaja on syyttänyt levottomuuksista Israelia ja Yhdysvaltoja. Britannia kutsui Iranin suurlähetystön asiainhoitajan puhutteluun ja kehotti maan hallitusta kuuntelemaan omien kansalaistensa huolia sen sijaan, että tilanteesta yritettäisiin syyttää ulkopuolisia tahoja.

– Totean, että mellakat ja turvattomuus on tehtailtu Amerikassa ja miehittävässä siionistihallituksessa [Israelissa], ja asialla ovat olleet heidän agenttinsa ja ulkomailla toimivat iranilaiset petturit, Ali Khamenei sanoi puheenvuorossaan valmistuneille poliiseille ja asevoimien kadeteille.

Norjassa toimiva Iran Human Rights -järjestö arvioi turvallisuusjoukkojen surmanneen ainakin 133 ihmistä levottomuuksien yhteydessä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut lisäävänsä pakotteita Iranin moraalipoliisia ja muita tahoja vastaan, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaisuuksiin rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.

Iranin yliopistoissa ja kouluissa on järjestetty viime päivinä laajoja mielenilmauksia. Turvallisuusjoukot rynnäköivät sunnuntai-iltana Sharifin teknilliseen korkeakouluun ja ottivat kiinni suuren määrän opiskelijoita.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella koulutytöt ovat ottaneet pois huivejaan ja huutaneet ajatollahin vastaisia iskulauseita muun muassa Karajissa ja Shirazissa. Opetusministeriön korkea virkamies joutui poistumaan eräästä koulusta oppilaiden protestin seurauksena. Eräällä videolla naispuoliset oppilaat toistavat ”mullahien pitäisi häipyä”-huutoja monien autoilijoiden ilmaistessa tukeaan tööttäämällä.