MTV: Petteri Orpo ja Suomen delegaatio on siirretty pommisuojaan Kiovassa

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on annettu ilmahälytys, jonka vuoksi pääministeri Petteri Orpo ja muu Suomen delegaatio on siirretty pommisuojaan. Asiasta kertoo MTV. Kello 18 alkamaan suunniteltu tiedotustilaisuus viivästyy ja ohjelma on myöhässä.

Ilmahälytys annettiin kello 16.53 paikallista aikaa.

Suomen delegaatio odottaa ilmahälytyksen päättymistä pommisuojassa. MTV:n paikalla olevan toimittajan mukaan mukaan ilmahälytykset kestävät yleensä 20 minuutista 1,5 tuntiin.

Kello 18 jälkeen Helsingin Sanomien toimittaja raportoi paikan päältä, että ilmahälytys on päättynyt. Orpon tiedotustilaisuuden ajankohdasta ei toistaiseksi ole tietoa.

Orpo saapui Kiovaan keskiviikkona, jossa hän tapasi presidentti Volodymyr Zelenskyin aamupäivällä.

Juttua päivitetty kello 18.17.