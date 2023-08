MTV: Näin usein puhelin kannattaa käynnistää uudelleen

Tietoturva-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen suosittelee MTV Uutisten haastattelussa käynnistämään älypuhelimen säännöllisesti muutaman viikon välein.

– Jokapäiväistä rutiinia asiasta ei tarvitse tehdä, Järvinen sanoo.

Australian pääministeri Anthony Albanese kehotti aiemmin kansalaisia sammuttamaan puhelimensa kerran päivässä ja pitämään laitettaan sammutettuna muutaman minuutin ajan. Albanesen mukaan tarkoituksena olisi parantaa laitteen tietoturvaa.

Monet tietoturva-asiantuntijat ovat ihmetelleet Albanesen ohjetta.

Järvisen mukaan uudelleenkäynnistyksestä saatava tietoturvahyöty perustuu ajatukseen haittaohjelmista, jotka eivät ole riittävän kehittyneitä kirjoittamaan itseään pysyvään muistiin, vaan elävät ainoastaan työmuistissa.

– Käynnistyksen yhteydessä ne häviävät. Älypuhelimissa tällaisten haittaohjelmien riski on mitättömän pieni, sillä ohjelmat ladataan sovelluskaupoista ja silloin ne saavat luvan tallentaa itsensä pysyvästi, hän kommentoi MTV:lle.

Kotikäyttöön tarkoitetuissa wifi-reitittimissä uhka voi Järvisen mukaan olla todellinen. Siksi myös reitittimet on hyvä käynnistää uudelleen säännöllisin väliajoin.

– Niihin voidaan murtautua verkosta, ja on monia tapauksia, joissa haittaohjelma on jäänyt elämään reitittimen muistiin. Näissä laitteissa pysyvä tallentaminen on vielä vaikeampaa, koska niihin ei yleensä pysty asentamaan muita ohjelmia – vain reitittimen oman firmwaren voi päivittää.

Järvinen muistuttaa, että laitteen säännöllisellä uudelleenkäynnistämisellä on tietoturvan sijaan muita hyötyä. Esimerkiksi pitkään päällä ollut laite saattaa hidastua ajan kuluessa, ja tähän vaivaan uudelleenkäynnistys voi olla oikein toimiva ratkaisu.

MTV:lle Järvinen kiteyttää, että paras tapa huolehtia laitteensa tietoturvasta on olla lataamatta mitään ylimääräisiä sovelluksia. Ylimääräiset sovellukset ja pelit puhelimessa lisäävät myös haittaohjelmien riskiä.

– Mitä vähemmän sovelluksia, sitä turvallisempi puhelin, Järvinen tiivistää.