Mikrofoni lenteli Petteri Orpon jalkoihin EU-huippukokouksessa

Tv-kanavan mikrofoni lensi pääministeri Petteri Orpon jalkoihin EU-huippukokouksessa Espanjan Granadassa.

Tilanne sattui huippukokoukseen saapumisessa, jossa Orpo vuorollaan oli muiden Euroopan johtajien tavoin vastaamassa kansainvälisen median kysymyksiin.

Neljän-viiden tv-yhtiön mikrofonit keikkuivat kuvaajien putkien varassa melkoisesti Suomen pääministerin kasvojen edessä. Kun Orpo vastasi Georgiaa koskevaan kysymykseen, yksi mikrofoneista putosi yllättäen yhtäkkiä hänen jalkoihinsa.

– Anteeksi, kuului taustalta.

Orpo naurahti tilanteelle, ja kun mikrofonin omistajaa ei ilmaantunut, hän asetti sen jalkojensa juureen. Vastauksensa jälkeen Orpo vielä tarjoutui ja asetti mikrofonin takaisin paikoilleen kiitosten saattelemana.

Hauska tilanne tallentui Euroopan parlamentin lähettämään striimilähetykseen. Suomessa episodista kertoi ensimmäisenä MTV.

