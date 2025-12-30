MTV jää historiaan – ainakin sellaisena kuin sinä sen muistat

Ikoninen televisiokanava MTV eli alun perin Music Television jää suurelta osin historiaan Euroopassa vuodenvaihteessa. Kaikki MTV:n musiikkivideokanavat lakkaavat näkyvästä Euroopan maissa 31. joulukuuta 2025 mennessä. Asiasta kertoo muun muassa Euronews.

Sulkupäätös koskee MTV:n kanavia MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ja MTV Live.

Taustalla on kanavan omistavan Paramount Globalin päätös, jonka tarkoituksena on hakea kustannussäästöjä. Asiasta aiemmin kertoneen BBC:n mukaan Paramountin sulkupäätöksen taustalla ovat myös ihmisten muuttuneet kulutustottumukset. Internetin ja suoratoistopalvelujen aikakaudella perinteisten televisiokanavien merkitys on vähentynyt ja etenkin musiikkivideoiden katsominen on siirtynyt lähes kokonaan Youtuben kaltaisille verkkoalustoille.

Yhdysvaltalainen MTV perustettiin vuonna 1981 nimellä Music Television. Euroopassa MTV:n lähetykset alkoivat vuonna 1987. Kanava tuli 1980- ja 1990-luvuilla tunnetuksi kanavalla esitetyistä musiikkivideoista. Sittemmin MTV:n kanavilla alettiin esittää myös muita ohjelmia, kuten Beavis & Butt-head ja The Osbournes.

2000-luvun kuluessa musiikkivideoiden osuus MTV:n ohjelmistossa väheni, ja kanava muutti nimensä virallisesti MTV:ksi. MTV lopetti musiikkivideoiden näyttämisen pääkanavallaan kokonaan vuonna 2011. MTV:n pääkanavaa ei tiettävästi olla lakkauttamassa, mutta musiikkivideoiden esittäminen kanavilla tulee nyt lopulliseen päätökseensä. Lisäksi MTV:n brändiä tullaan jatkossa käyttämään esimerkiksi osana Paramountin suoratoistopalveluita.

Yhdysvaltalaista MTV:tä ei pidä sekoittaa suomalaiseen MTV:hen, joka omistaa muun muassa MTV3– ja Sub-televisiokanavat. Vuonna 1957 perustetun suomalaisen MTV:n nimi on alun perin lyhenne sanasta Mainos-TV.