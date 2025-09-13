Mossad kieltäytyi tekemästä iskua Qatarissa

Israelin tiedustelupalvelu Mossad kieltäytyi iskemästä terroristijärjestö Hamasin johtajia vastaan Qatarissa.
Tiedustelupalvelun vastustuksen vuoksi isku jouduttiin toteuttamaan ilmavoimilla.
Asiasta kertoo The Washington Post.
Nimettömänä esiintyvien israelilaislähteiden mukaan Mossad vastusti suunnitelmaa diplomaattisten syiden vuoksi. Iskun ajankohtaa kritisoitiin myös muissa turvallisuusviranomaisissa.
Israel iski terroristijärjestö Hamasin johtoa vastaan heidän kokoontuessaan Qatarissa. Mossad kuitenkin vastusti iskua, sillä sen arvioitiin heikentävän Israelin ja Qatarin välistä suhdetta
Qatar on toiminut Israelin ja Hamasin välisten neuvotteluiden välittäjänä.
Isku toteutettiin lopulta 15 lentokoneella, jotka ampuivat yhteensä kymmenen ohjusta. Hamasin mukaan järjestön johtajat selvisivät hengissä, mutta useita johtajien sukulaisia ja avustajia kuoli iskussa. Myös yhden qatarilaisen upseerin sanotaan kuolleen iskussa.
Israel ei ole antanut julkisuuteen arviota iskun onnistumisesta.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puolusti iskua sanomalla, että kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus iskeä Hamasin johtoa vastaan.
Qatar tuomitsi iskun jyrkästi ”valtioterrorismina” ja syytti Israelia rauhanprosessin sabotoimisesta.