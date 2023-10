Moskovasssa huudettiin ”kuolemaa juutalaisille”

Ukrainan päärabbi Moshe Reuven Azman on jakanut videon Palestiinan tukimielenosoituksesta Moskovan valtionyliopiston edessä. Mielenosoituksessa heiluivat Palestiinan, muiden arabimaiden ja Venäjän liput. Azmanin mukaan videolla huudetaan ”tappakaa, tappakaa juutalaiset”.

Videolla mielenosoittajat huutavat arabiaksi ”Khaibar, Khaibar jaa Jahud, zeishu Muhammad sawfa ja’uu” eli ”Khaibar, Khaibar, Oi juutalaiset, Muhammedin armeija palaa vielä”.

Kyse on juutalaisvastaisesta pilkkalaulusta, jolla viitataan Koraanin kertomukseen siitä, kuinka islamin profeetta Muhammedin armeija surmasi petollisina pidetyt juutalaiset Khaibarin keitaalla Medinan pohjoispuolella 600-luvulla. Nykyaikana laululla viitataan juutalaisten aseelliseen hävittämiseen ja karkottamiseen Israelista.

Mielenosoittajat huusivat myös tukeaan Hamasille.

– Mielenkiintoista, kuten kaikki tiedämme, mielenosoitukset ovat kiellettyjä Venäjällä, mutta kuten näette… ne eivät ole kaikilta kiellettyjä, toteaa päärabbi Azman.

Verkkouutiset on aiemmin kertonut alkujaan venäjänjuutalaisesta Ukrainan päärabista Moshe Reuven Azmanista enemmän tässä.

Rally in russia in support of palestine. Protesters shout: “kill, kill, Jews”

It’s interesting that, as we all know, rallies are prohibited in russia, but as you can see… they are not prohibited for everyone pic.twitter.com/ToFmPeBY2s

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 29, 2023