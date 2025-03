Moskovassa pelätään kaaosta: Sodasta palaavat voivat kaataa järjestelmän

Moskova valmistautuu kaaokseen, koska USA:n ehdottama 30 päivän tulitauko tarkoittaisi satojen tuhansien hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvien venäläissotilaiden paluuta kotiin, kertoo uutissivusto meduza viitaten venäläistoimittaja Farida Rustamovan Faridaily Telegram-kanavaan.

Ukraina on hyväksynyt USA:n ehdottoman tulitauon, mutta Venäjä ei ole vielä antanut vastaustaan. Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja USA:n presidentin Donald Trumpin on määrä keskustella puhelimessa myöhemmin tänään tiistaina.

Faridailyn mukaan Kreml valmistautuu jo yhteen suurimmista haasteista, kun sota jossain vaiheessa päättyy: satojen tuhansien traumatisoituneiden sotilaiden paluuseen. Venäjän viranomaisten kerrotaan olevan hyvin tietoisia tähän liittyvistä ongelmista.

Monien veteraanien odotetaan kärsivän traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD), ja heillä voi myös olla väkivaltaisia taipumuksia. Venäläisasiantuntijoiden mukaan edessä on suuria yhteiskunnallisia ongelmia.

Monet kotiin palaavat sotilaat turvautuvat todennäköisesti alkoholiin tai huumeisiin selviytyäkseen fyysisistä ja henkisistä traumoistaan.

Useat sotilaat, jotka ovat ansainneet miljoonia ruplia (kymmeniä tuhansia euroja) asevoimien kanssa solmittujen sopimusten turvin, eivät ehkä halua ottaa vastaan matalapalkkaisia siviilitöitä. Tämä voi jättää väkivaltaan ja aseisiin tottuneet traumatisoituneet henkilöt ilman vakaita tuloja, mikä todennäköisesti lisää rikollisuutta. Elämänlaadun heikentyessä entisten sotilaiden odotetaan ottavan myös paljon suuria lainoja.

Myös työnantajat kohtaavat haasteita, koska heidän on lain mukaan pidettävä työpaikkoja avoinna palaaville sotilaille. Veteraaneja on vaikea erottaa, mutta monia voidaan pitää ”ongelmatyöntekijöinä” alkoholismin ja epäsosiaalisen käytöksen vuoksi.

Lisäksi perheväkivallan ja suunnittelemattomien raskauksien lukumäärän odotetaan kasvavan.

Valtion rahoittaman Isänmaan puolustajat -säätiön (Defenders of the Fatherland foundation) tarkoituksena on tarjota muun muassa psykologista tukea entisille sotilaille.

Faridailyn mukaan Venäjällä on tällä hetkellä kuitenkin kova pula sekä psykologeista että hoitokeskuksista. Tämän lisäksi ammattitaitoisia kuntoutusasiantuntijoita ja uraohjaajia ei ole tarpeeksi. Asiantuntijoiden kerrotaan toistaiseksi kyenneen auttamaan apua hakeneita veteraaneja.

– Mutta jos tuhannet palaavat rintamalta kerralla, järjestelmä voi romahtaa, nimettömänä esiintyvä liittovaltion hallituslähde toteaa.