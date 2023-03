Moskovassa kaatuu metsää ilmatorjunnan tieltä

Moskovassa alettiin tammikuussa raivata ja kestopäällystää alueita uusien ilmatorjuntajärjestelmien tieltä. Venäläisen The Insider -verkkojulkaisun mukaan vähintään kolme uutta järjestelmien sijoituspaikkaa on raivattu Moskovan alueelle.

Yksi niistä on Moskovan pohjoislaidalla Timiryazevin maatalousakatemian koekentillä, jonne on sijoitettu S-400-torjuntaohjusjärjestelmiä sekä tutkajärjestelmiä. Maaliskuussa paikalla oli neljä ohjuslavettia. Tulenjohtotutka oli aluksi pyörillä, mutta helmikuun lopulla se sijoitettiin noin 25 m korkeaan liikuteltavaan torniin. Alueen keskellä on maalinosoitustutka.

Timiryazevissa alueen merkintä alkoi 31. joulukuuta. Valtion verkkopalveluista ei löytynyt mitään tietoa rakentamisesta, eikä alueen asukkaiden viesteihin vastattu mitenkään. Koeviljelykenttä tasoitettiin ja asvaltoitiin alle kahdessa viikossa. Se ympäröitiin kiinteällä aidalla ja sen reunoille pystytettiin neljä tähystyspaikkaa. Maatalousakatemian koekentät sijaitsevat aivan asutuksen kupeessa. Lähin rakennus, yhdeksänkerroksinen asuintalo, sijaitsee vain 200 m:n päässä ohjusjärjestelmistä.

Toinen S-400:n sijoituspaikka sijaitsee Moskovan koillisosissa Losiny Ostrovin kansallispuistossa, jossa ne on myös sijoitettu vain muutaman sadan metrin päähän asuinrakennuksista. Losiny Ostrov on Venäjän toiseksi vanhin kansallispuisto ja Euroopan suurin kaupunkipuisto. Jopa puuston kaataminen alueelta on kielletty Venäjän ympäristönsuojelulaissa, paitsi alueen suojeluun liittyvistä syistä. Energiaan liittyvä rakentaminen alueella on sallittua vain ympäristöselvityksen ohjaamana. Paikallisten asukkaiden ja ympäristönsuojelijoiden valituksiin vastattiin vain sanomalla, että järjestelmillä varmistetaan Venäjän liittovaltion turvallisuus.

Aidatulle alueelle on sijoitettu yhdeksän ohjuslavettia, joista neljä on laukaisuasennossa. Tutkat on asennettu samalla tavalla kuin Timiryazevissa, ja alueelle on sijoitettu myös taistelunjohtokeskuskontti, josta voi hallita myös muualla sijaitsevia ilmatorjuntajärjestelmiä.

Kolmas paikka sijaitsee Moskovan kaakkoispuolella Petšatnikissa UNESCO:n maailmanperintökohteen Kolomenskojen Taivaaseenastumisen kirkkoa vastapäätä Moskova-joen varressa, josta kaadettiin yli 100 hehtaaria metsää kahden kilometrin matkalta. Kun työ alkoi tammikuun lopulla, paikalliset huolestuneet asukkaat kirjoittivat viranomaisille satoja kirjeitä, joista yhteenkään ei vastattu. Asukkaat pelkäävät paikan menettävän maailmanperintöasemansa.

Paikallispoliisin mukaan ilmatorjuntajärjestelmän sijoituspaikan rakentajille annettiin kuukausi aikaa panna alue asvaltin alle. Maanpinnan tasoittamiseksi alueelle ajettiin massiivinen määrä rakennusjätettä. Alueen rakentajan Avtodorin työntekijän mukaan asvaltti poistetaan ja alue metsitetään uudelleen, kun erikoissotilasoperaatio on ohi. Todennäköinen ilmatorjuntajärjestelmälle varattu viiden hehtaarin alue on aidattu alueen eteläosaan, mutta muun alueen käyttö on vielä arvoitus.

Todennäköinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sijoituspaikka on raivattu ja asvaltoitu myös Izmailovskyn metsäpuistoon kaupungin koillispuolella.