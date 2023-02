Moskovan synkkä suunnitelma: Venäläistutkija varoittaa Vladimir Putinin todellisista aikeista

Julkisuudessa on viime aikoina pyöritelty paljon Venäjän todennäköisenä pidettyä suurta keväthyökkäystä Ukrainassa. Analyyseissä, artikkeleissa ja asiantuntijapuheenvuoroissa on keskitytty Venäjän joukkojen kokoonpanoon, mahdollisiin hyökkäyssuuntiin ja taktisiin kysymyksiin. Myös ukrainalaisten on povattu valmistelevan omia kevätoperaatioitaan.

Hyvät lähteet Venäjän eliitissä omaava politiikan asiantuntija Tatjana Stanovaja on sitä mieltä, että kovilla kierroksilla käyvä keskustelu menee ohi maalista.

Stanovajan mukaan todellinen kysymys Moskovalle on sodan pituus.

Venäjän politiikkaan keskittyvää tieto- ja analyysipalvelu R.Politikia pyörittävä Stanovaja viittaa Twitterissä julkaisemassaan arviossa Yhdysvaltojen puolustusministeriötä lähellä olevan RAND Corporation -ajatushautomon raporttiin, jonka mukaan länsi haluaa välttää pitkän sodan Ukrainassa hinnalla millä hyvänsä, koska sellaisen kustannus nähdään liian kovana. Ratkaisuksi ehdotetaan Ukrainalle annetun sotilasavun merkittävää lisäämistä sillä oletuksella, että tämä pakottaisi Venäjän neuvottelupöytään.

Aseavussa on myös nähty merkittävä muutos. Länsimaat pääsivät yhteisymmärrykseen taistelupanssarivaunuista ja Yhdysvallat on toimittamassa Ukrainaan lisää pitkän kantaman aseita. Amerikkalaiset Bradley-vaunut ovat lisäksi pian Ukrainan rintamalla.

Stanovaja huomauttaa esimerkiksi venäläistutkija Aleksander Baunovin arvioineen, että läntisen avun merkittävä lisääminen voi rikkoa Venäjän suunnitelman voitokkaasta kulutussodasta ja pakottaa Moskovan taas uusiin liikekannallepanon aaltoihin. Sellaisen on jo huhuttu käynnistyvän.

Tatjana Stanovajan mukaan tilanne nähdään kuitenkin toisin Moskovassa.

– Sitä [lännen kasvavaa apua] ei katsota painostuksena neuvotteluihin (Moskovalle tällaista vaihtoehtoa ei ole, ellei sitten puhuta Kiovan antautumisesta), vaan lännen valintana ottaa lopputavoitteekseen Venäjän päihittäminen.

– Minun ei varmaankaan tarvitse selittää, miten mahdotonta Kremlin on tätä hyväksyä. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Se merkitsee, että [Venäjän diktaattori] Vladimir Putin tulee tekemään kaikkensa estääkseen länttä saavuttamasta tätä lopputulosta.

Venäläisasiantuntijan mukaan Venäjän johtajan tavoitteena on siksi romuttaa kaikenlaiset suunnitelmat ”nopeasta sodasta”.

– Siksi uusi suuren luokan hyökkäys ei minun mielestäni ole tarpeen.

Tavoitteena eivät enää ole alueet

Tatjana Stanovaja arvioi, että ajatus suurhyökkäyksestä saatetaan jopa nähdä Moskovassa eräänlaisena ansana, jolla Venäjä saataisiin kuluttamaan joukkojaan entistä enemmän.

Hänen mukaansa Kreml voi hyvinkin jälleen yliarvioida kykynsä ja harkita hyökkäystä vakavasti. Stanovaja kuitenkin huomauttaa, että kun sotaa on käyty jo pian vuosi, ei Venäjän johto enää antaudu aivan samanlaisiin harhakuvitelmiin kuin ennen.

Vaihtoehto massiivisille hyökkäysoperaatioille olisi Ukrainan infrastruktuurin entistä kovempi moukarointi ja mahdolliset iskut Ukrainan hallinnon keskeisiin kohteisiin. Tavoitteena olisi tutkijan mukaan viestiä lännelle, että sodan nopeasta loppumisesta on turha haaveilla.

– Länsi joutuu kohtaamaan paljon pidemmän ja pysyvämmän sodan ja vähenevät mahdollisuudet neuvotteluille.

Moskovan mahdollisen uusien hyökkäysoperaatioiden tavoitteena ei siis Tatjana Stanovajan mielestä ole valloittaa uusia alueita.

– On havaittavissa, ettei tässä ole enää lokakuun jälkeen ollut kyse alueista lainkaan, hän jatkaa.

Hän toteaa, että Kremlin todellinen tavoite on näyttää voimaa lännelle.

– Moskova pyrkii takaamaan, että sodasta tulee hyvin pitkä ja vielä kivuliaampi Ukrainalle, jos länsi ei muuta lähestymistapaansa.

