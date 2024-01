Moskovan ”sisäisiä vihollisia” uhataan puhdistuksilla

Venäjällä tiukennettiin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen rangaistuksia kaikkia hallintoa tai sotatoimia arvostelevia tahoja vastaan.

Pienetkin mielenosoitukset on hajotettu välittömästi kovin ottein, minkä lisäksi ”asevoimien halventamisesta” on jaettu heppoisin perustein pitkiä vankeustuomioita. Käytännössä kaikki itsenäiset mediat vaiennettiin.

Valtion ohjailemassa mediassa retoriikka ”sisäisiä vihollisia” vastaan on koventunut viime kuukausien aikana. Keskusteluohjelmissa on esitetty raivokkaita puheenvuoroja niitä venäläisiä vastaan, joiden epäillään sabotoineen rautatieyhteyksiä Ukrainan tiedustelupalvelun maksamia palkkioita vastaan.

Duumaedustaja Andrei Guruljov sanoi Rossija 1 -kanavalla, että rautatievaihteita vastaan olisi tehty yli 70 iskua. Hänen mukaansa Ukraina maksaa sabotaasia toteuttaville venäläisille 10 000–30 000 ruplaa eli noin 100–300 euroa.

Tunnettu tv-propagandisti Vladimir Solovjov puolestaan ehdotti elokuussa, että presidentti Vladimir Putinin hallinnon toimien arvostelusta pitäisi antaa kuolemanrangaistus.

Moskovskij Komsomolets -lehden mukaan sotaa vastustanut Moskovassa toiminut pappi on erotettu lausuntojensa vuoksi tehtävästään. Lehden artikkelissa nostetaan esiin äärikansallismielisen ideologi Aleksandr Duginin lausunto, jonka mukaan sota-aikana sortotoimet ”sisäisiä vihollisia” vastaan ovat väistämättömiä.

– Niitä voidaan viivyttää, mutta ne ovat väistämättömiä. Ja jos niitä venyttää liian pitkään, niin kansa ryhtyy niihin itse, Dugin sanoi.

When you read in your morning paper that “Repressions are inevitable, unavoidable…they are not carried out against the innocent, but against internal enemies” it makes you want to check the date of the newspaper. It sounds very 1930s… #ReadingRussia pic.twitter.com/nx3mB8ZiOi

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 9, 2024