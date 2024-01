Moskovan propagandistin hätähuuto Avdijivkan lihamyllystä: Me aliarvioimme Ukrainaa

Venäjän voittokulun julistamisesta tunnettu suosittu sotabloggaaja Juri Kotenok avautuu rintaman vaikeasta tilanteesta.

Kotenok kertoo sävyltään hieman poikkeuksellisessa Telegram-päivityksessään taisteluista Donetskin alueen Avdijivkassa. Siellä on käyty jo pitkään eräitä sodan rankimmista taisteluista. Venäjän kerrottiin koonneen sinne loppuvuodesta jopa noin 40 000 sotilasta. Avdijivkan tappiot ovat kattaneet läpi talven suuren osan Venäjän menetyksistä koko rintamalla. Aluetta on luonnehdittu toisinaan suoranaiseksi lihamyllyksi.

Juri Kotenokin puheet poikkeavat virallisen Venäjän linjasta. Hän kuvailee venäläisjoukkojen hiljattaista etenemistä Pervomaiskessa ja Opytnessa ”minimaaliseksi”. Hän kertoo Avdijivkan eteläpuolen kovien taistelujen hiljentyneen hieman. Tässä on propagandistin mukaan hyvät ja huonot puolensa. Ukrainalaiset eivät ole Kotenokin mukaan onnistuneet lyömään venäläisiä takaisin, mutta venäläisetkään eivät ole pystyneet etenemään.

– Vihollisen tykistön ja lennokkien välinen koordinaatio on saumatonta. [Venäjän joukkojen] evakuointia ja rotaatioita voidaan pitää jo saavutuksena, Juri Kotenok sanoo.

Viimeiseksi sotabloggaaja varoittaa ukrainalaisten kyvyistä. Lausuntoa voi lukea ainakin hienoisena viestinä Moskovan suuntaan.

– Meillä on taipumusta aliarvioida vihollista ja sen vahvuutta – tai sitten yliarvioida omaa voimaamme.

– Toivon todella, että teemme näin tietoisesti ja että taustalla on järkevä suunnitelma. Muussa tapauksessa tämä näyttää idioottimaiselta, koska jo pitkään on ollut selvää, ettei tämä ole helppo tie.

Venäläisjoukkojen on kerrottu edenneen hieman Avdijivkassa viime aikoina. Tietoja on kuitenkin ollut vaikea vahvistaa.

2 years into the 3-day special operation, rus. military reporter Kotenok, usually known for his victorious reports, asks not to "underestimate the enemy strength" in Avdiivka. Says evacuation and rotation for rus. forces equal a "feat". pic.twitter.com/cUkRCkHhBi

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 30, 2024