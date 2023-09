Moskovan lentokentät taas kiinni – loppuvatko kansainväliset lennot kokonaan?

Moskovan lentokentät ovat olleet tänään jälleen kiinni lennokkiuhan takia. Kaupungin viranomaiset tiedottivat aamulla ainakin yhden lennokin alas ampumisesta.

Venäjän pääkaupunkiin kohdistuneet lennokki-iskut ovat vaikeuttaneet ilmaliikenteen toimintaa viime aikoina valtavasti. Moskovan kentät ovat olleet kiinni ainakin jonkin aikaa melkein joka päivä viimeisen kahden viikon ajan.

Wall Street Journalin johtava ulkomaan kirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov on jakanut X:ssä alta löytyviä Flightradar24-palvelusta otettuja kuvakaappauksia lennoista, jotka ovat joutuneet kiertämään tänään aamulla kehää Venäjän yllä, kun Moskovaan ei ole päässyt. Hän kysyy, kauanko esimerkiksi Emiratesin kaltaiset suuret Venäjälle operoivat ulkomaiset lentoyhtiöt voivat enää jatkaa lentoja näissä oloissa. Trofimov huomauttaa, että Moskova on saatu kiinni verrattain edullisilla lennokeilla.

Ukrainan kyky iskeä syvälle Venäjälle on herättänyt runsaasti kysymyksiä Venäjän ilmavalvonnan ja puolustuksen tilasta.

Iskut ovat kohdistuneet lentotukikohtien ohessa esimerkiksi puolustusmateriaalia valmistaviin tehtaisiin, polttoainevarikoille ja rautateihin.

Ukrainan alueelta lähetettyjen pitkän kantaman lennokkien lisäksi ukrainalaiset näyttävät käyttäneen joissakin venäläisiin sotilastukikohtiin kohdistuneissa iskuissa myös Venäjän alueelta laukaistuja lyhyen kantaman lennokkeja. Verkkouutiset kertoo tässä jutussa, kuinka Ukraina onnistuu iskuissaan.

Like pretty much every morning over the past two weeks, Moscow airports shut down and divert/delay dozens of flights because of the Ukrainian drone threat. Not sure how much longer international airlines like @Emirates can keep flying there under these conditions. pic.twitter.com/oaRKaZhAul

The impact of a drone that likely costs less than $100,000 to build.

A drone was shot down near Lyubertsy in the Moscow Province according to the mayor of Moscow #Russia

Dozens of flights are delayed at Moscow's airports pic.twitter.com/AQJbCKPlY1

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 1, 2023