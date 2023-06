Moskovan kerrotaan lähettävän nyt myös varusmiehiä sotaan

Venäjän laki kieltää varusmiesten lähettämisen taisteluihin ulkomaille.

– Venäjän armeija näyttää kuitenkin löytäneen porsaanreiän. Sen kerrotaan lähettävän satoja varusmiehiä taistelemaan Ukrainaan osana rangaistuspataljoonia elvyttääkseen diktaattori Josif Stalinin aikaisen käytännön, sanoo Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriön lähde kertoo SOTA-medialle, että rikosten vuoksi rangaistuspataljooniin määrättyjä varusmiehiä, joiden asevelvollisuusaika ei ole vielä päättynyt, lähetetään taistelemaan Ukrainaan.

Näihin rikoksiin syyllistyneisiin varusmiehiin ei kiinnitettä juurikaan huomiota, koska he palvelevat niin sanotuissa suljetuissa yksiköissä (rangaistuspataljoona) sen sijaan, että heidät vangittaisiin.

SOTA:n mukaan noin 500 varusmiestä on lähetty Ukrainan rintamalle. Rangaistuspataljoonissa palvelee yhteensä noin 1 000 sotilasta.

– Rangaistuspataljoonia käytettiin viimeksi toisessa maailmansodassa, kun tuhansia sotilaita määrättiin niihin Stalinin käskyn numero 227 nojalla, Chris Owen sanoo.

– Heitä käytettiin pääasiassa tykinruokana, ja heidät pakotettiin juoksemaan miinakentille tai suoraan tulitukseen hyökätessään vihollisen asemiin. Jos he selvisivät hengissä ja valtasivat tavoitteensa, heidät koottiin yhteen uusia hyökkäyksiä varten, kunnes he joko kuolivat tai loukkaantuivat liian pahasti jatkaakseen taistelua.

Owenin mukaan on todennäköistä, että Venäjän armeija käyttää hyväkseen tätä ilmeistä porsaanreikää säännöissä täydentääkseen raskaita tappioitaan Ukrainassa.

– Tappioiden kasvaessa armeija pyrkii todennäköisesti käyttämään hyväkseen kaikki mahdollisuudet löytääkseen uutta miesvoimaa lähteistä, joiden käyttäminen oli aiemmin kielletty.

