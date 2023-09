Moskovan ilmapuolustuksesta vastannut komentaja on pidätetty

Venäläiskomentaja, kenraalimajuri Konstantin Ogienko on venäläisten medialähteiden mukaan pidätetty. Häntä syytetään lahjusrikoksesta.

Ogienkon vastuulla on ollut Moskovan suojeleminen ilmaiskuilta. Hän on ollut tehtävässä vuodesta 2021. Nyt Ogienkoa voi uhata jopa 15 vuoden vankeus.

Kommersant-lehden mukaan Ogienko on vakuuttanut syyttömyyttään. Tarkassa tiedossa ei ole, koska hänet on vapautettu tehtävistään. Ogienko on johtanut Moskovaan sijoitettuja, pääkaupungin puolustuksesta vastaavia ilma- ja ohjuspuolustusjoukkoja.

Ukraina on tehnyt lukuisia lennokki-iskuja Moskovan alueelle viime viikkoina ja kuukausina, jotka ovat herättäneet kysymyksiä kaupungin ilmatorjunnan tehokkuudesta.

