Moskova suitsuttaa tuliterien supertankkien tuloa rintamalle, totuus on jotain aivan muuta

Venäjä pyrkii kovasti luomaan kuvaa massiivisesta uusien supertankkien tuotannosta. Todellisuudessa tuotantolinjoilla näkyy lähinnä päivityksessä olevia neuvostoaikaisia vaunuja. Kremlin väitteet uusien huipputankkien tuotannosta näyttävät myös olevan ainakin osin palturia.

Moskova juhlisti hiljattain tuliterien T-90M-taistelupanssarivaunujen tuloa rintamalle suurella propagandatapahtumalla. Asiasta kertovan Forbesin mukaan tilaisuudesta Uralvagonzavod-tehtaalla (UVZ) julkaistuilla videoilla pyrittiin näyttämään siellä valmistuvia T-90M vaunuja ja antamaan vaikutelma suuresta toimituksesta. Valtion media TASS:n jutussa ei puhuta numeroista vaan pelkästään jälleen toimitetusta erästä.

Todellisuudessa tankkeja ei kuitenkaan näy tarkasta kuvakulmien valikoinnista huolimatta kerralla yhtätoista enempää. Jutussa huomautetaan myös, että kun diktaattori Vladimir Putin vieraili tehtaalla suitsuttamassa vaunua, oli tehdashalli lähinnä täynnä päivityksessä olevia vanhoja T-72-tankkeja.

UVZ kertoi viimeksi julkisuuteen uusien tankkien toimituksista joulukuussa. Tuolloin väitettiin, että asevoimille olisi saatu 15 uutta vaunua. Kuvia tästä ei ole julkaistu. Viime vuoden syyskuussa tehdystä toimituksesta julkaistulla videolla näkyi taas vain kolme vaunua. T-90M-tankkeja on tiettävästi toimitettu viime vuonna vain 44. Reilun kymmenen tankin toimituksia on ollut kvartaaleittain. Tänä vuonna uusia vaunuja on taas saatu käyttöön yksitoista kappaletta. Tuotantomäärä ei siis näytä nousevan.

Forbesin mukaan ei kuitenkaan ole selvää, rakentaako Venäjä todella Putinin aiemmin suorastaan voittamattomiksi suitsuttamia uusia T-90M-tankkeja vai onko näissäkin toimituksissa oikeasti kyse vanhojen T-90A-versioiden päivittämisestä. Venäjällä on niitä parisen sataa.

Venäjän kalustoa Ukrainassa seuraavat ovat havainneet, ettei rintamalla ole nähty käytännössä juuri lainkaan T-90A-vaunuja. Jotkut ovatkin arvioineet, että Venäjän tuliterät T-90M-vaunut saattavatkin olla ainakin osaksi päivitettyjä vanhempia malleja. Teoria on saanut vauhtia kuvissa nähdyistä puutteellisesti tai vanhalla tykillä varustelluista T-90M-vaunuista.

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri pitää teoriaa uskottavana.

– 44 ”uutta” T-90M vaunua toimitettu viime vuonna, niistä ainakin osa ilmeisesti modernisoituja T-90A vaunuja, ei todellista uustuotantoa. Jos ei ole helppoa ukrainalaisilla, ei se ole ruusuilla tanssimista venäläisilläkään, kenraalimajuri (evp.) Toveri kirjoittaa X-palvelussa.

Venäjän on havaittu hyödyntävän rintamalla yhä vanhempaa kalustoa. Asiantuntijoiden mukaan hyökkääjä ei pysty kattamaan viime aikojen kovia kalustotappioita uudella tuotannolla ja joutuu jatkuvasti syömään neuvostoajan peruja olevia varastojaan.