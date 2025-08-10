Verkkouutiset

Linnoitteita Dnipropetrovskin alueella heinäkuussa 2025. AFP/LEHTIKUVA/ROMAN PILIPEY

Venäjä pakottaa ukrainalaisia taistelemaan omaa maataan vastaan

  • Julkaistu 10.08.2025 | 17:47
  • Päivitetty 10.08.2025 | 17:50
  • Ukrainan sota
Rikolliset, maahanmuuttajat ja siepatut paikalliset odottavat lähetystä rintamalle.
Venäläiset pakottavat ukrainalaiset asevelvollisiksi pakottaen heidät taistelemaan omaa maataan vastaan. DeepState-projektin mukaan Venäjän 132. erillinen moottoroitu kivääriprikaati on nyt miehitetty kokonaan Donetskin alueen väliaikaisesti miehitettyjen osien asukkailla ja laittomilla maahanmuuttajilla, uutisoi Euromaidan Press.

Venäjä muuttaa miehitettyjä Ukrainan alueita sotilastukikohdiksi lisähyökkäyksiä varten. Esimerkiksi Azovstalin terästehdas Mariupolissa Donetskin alueella, joka suojasi kaupungin puolustajia vuonna 2022, on nyt muutettu Venäjän toimesta piilotetuksi tukikohdaksi käyttäen sen bunkkereita ja maanalaisia suojia.

Raportin mukaan 132. prikaatin miehitys on pitkään koostunut pääasiassa Donetskin alueen miehitettyjen alueiden asukkaista. Viime aikoina sitä on vahvistettu massiivisesti laittomilla maahanmuuttajilla, jotka ovat kotoisin pääasiassa Keski-Aasian maista.

Euromaidan Pressin mukaan tieto on erityisen hälyttävä käynnissä olevien Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten neuvottelujen keskellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteaa avoimesti, että rauhansopimukseen sisältyisi jonkin verran alueiden ”vaihtoa” Venäjän kanssa.

– Tämä tarkoittaa, että Venäjä voi värvätä lisää ihmisiä miehitetyiltä alueilta sotaan sukulaisiaan, ystäviään ja muita ukrainalaisia vastaan.

– Venäjän komento on asettanut tehtäväkseen päästä Dobropilljan itäisille laitamille lähitulevaisuudessa, DeepState-projektin analyytikot sanovat.

Hyökkääjät pyrkivät valtaamaan Dobropilljan, koska se on viimeinen suuri kaupunki ennen Pokrovskia Donetskin alueella, jonne Venäjä on keskittänyt lähes 100 000 sotilasta. Dobropilljan valtaaminen antaisi Venäjälle mahdollisuuden tulittaa logistiikkareittejä Pokrovskiin ja avaisi tien lisähyökkäyksille Kostiantynivkaan.

DeepState korostaa myös, että 132. prikaati on historiallisesti koostunut pääasiassa marginaalisista elementeistä ja rikollisista Donetskin miehitetyiltä alueilta vuodesta 2014 lähtien.

