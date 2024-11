Moskova on siepannut kymmeniä tuhansia lapsia – Pekka Toverilta synkkä muistutus

– Venäjä ei ole vienyt Ukrainasta pelkkiä pesukoneita, vaan myös jotakin paljon arvokkaampaa. Kymmeniä tuhansia ukrainalaisia lapsia on siepattu ja adoptoitu laittomasti. Kyse on Venäjän valtion järjestämästä rikollisesta toiminnasta, europarlamentaarikko (kok./EPP) Pekka Toveri sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Toveri ruotii Moskovan toimintaa X:n ketjussaan. Hän on jakanut kuvia Ukrainan lasten kaappaamisesta Venäjälle kertovasta Menetetty lapsuus -valokuvanäyttelystä.

– Venäjällä on pitkä historia tällaisista teoista. Tuhansia suomalaisia lapsia kaapattiin ja vietiin orjuuteen Suuren Pohjan sodan aikana vuosina 1700-1721. [Neuvostodiktaattori Josif] Stalinin aikaan ”valtion vihollisten” lapsia siepattiin usein ja ”uudelleen koulutettiin” vihaamaan vanhempiaan, Pekka Toveri kirjoittaa.

Nyt näin tapahtuu hänen mukaansa Ukrainan lapsille massiivisessa mittakaavassa. Hän muistuttaa, että siepattuja ukrainalaisia lapsia pakotetaan jopa liittymään ”sotilaallisiin kerhoihin” venäläisissä kouluissa, vaikka sama on vapaaehtoista venäläislapsille.

Toveri jatkaa, ettei tämä lopu ennen kuin Venäjä pannaan maksamaan rikoksistaan.

– Lisää pakotteita, kohdistettuja pakotteita tässä mukana oleville venäläisille, kansainvälisen sotarikostuomioistuimen etsintäkuulutukset näistä ihmisistä. Ja mitää pakotteita ei saa poistaa edes sodan jälkeen ennen kuin kaikki lapset on palautettu.

Pekka Toveri sanoo, että näin on toimittava, ”jotta meidän lapsemme eivät joudu kärsimään kuin Illia”.

Europarlamentaarikko on jakanut kuvan Ukrainan Mariupolista kaapatun Illian tarinasta. 11-vuotiaan pojan kerrotaan joutuneen sietämään uskomattomia koettelemuksia Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäjän joukot tuhosivat ison osan Mariupolista maan tasalle. Illian äiti tapettiin ja hän sai itse pahoja vammoja sirpaleista. Venäläisjoukot veivät Illian miehitettyyn Donetskiin. Siellä häntä leikattiin useita kertoja ilman nukutusta ja yritettiin saada omaksumaan venäläistä sotapropagandaa.

– Vaikka Illia olikin vuodepotilaana ja yksin, vastusti hän heidän [venäläisten] yrityksiään lähettää hänet Moskovaan, näyttelyn taulussa kerrotaan.

Illian Länsi-Ukrainassa asuva isoäiti onnistui lopulta Ukrainan viranomaisten ja lapsia auttavien kansalaisjärjestöjen avulla pelastamaan pojan takaisin kotimaahansa. Illian kerrotaan haaveilevan nyt lääkärin ammatista, jotta hän voisi auttaa muita.

Illian sodan kauhujen kirvoittamia piirroksia löytyy alla olevasta kuvasta.

