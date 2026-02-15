Venäjän armeijan kerrotaan pakottavan sotilaitaan luopumaan Telegram-viestisovelluksesta ja siirtymään valtion hyväksymään MAX-sovellukseen. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen nostaa X-julkaisussa venäläisen sotabloggarin laatiman kirjoituksen siitä, miksi siirtymä voi olla Venäjälle strateginen virhe.

Telegram ei vaadi venäläistä puhelinnumeroa, mikä vaikeuttaa käyttäjien tunnistamista. MAX vaatii venäläisen numeron lisäksi oikeat henkilötiedot, jotka vihollisen elektronisen sodankäynnin järjestelmät voivat poimia. Vastapuolen on huomattavasti helpompi paikantaa ja yksilöidä kohteita, jos viestintä on sidottu virallisiin henkilötietoihin tai sim-kortteihin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Marraskuusta 2025 lähtien MAX on ollut saatavilla yhdeksässä maassa, muun muassa Valko-Venäjälla Kazakstanissa ja Moldovassa.

Telegramilla on tehokkaat algoritmit haittaohjelmien ja kalastelulinkkien estämiseen. MAX-sovellukselta nämä ominaisuudet puuttuvat, eikä niitä odoteta lähivuosina.

Vaikutukset rintamalla

Sotilaat käyttävät Telegramia tietojenvälitykseen nopeuttaakseen tiedonkulkua ja päätöksentekoa erityisesti taistelujen aikana. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin taistelukentän muutoksiin.

Telegram-ryhmissä voidaan jakaa koordinaatteja sekä reaaliaikaista tietoa viesteillä ja kuvilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaikka tietojen välittäminen Telegramissa on sisäisten sääntöjen vastaista, kirjoituksessa todetaan, että ”muuten on mahdotonta taistella, saati voittaa”.

MAX on valtion kontrolloima järjestelmä, jossa viestintää voidaan jäljittää. Henkilöön sidottua dataa voidaan käyttää todisteena niitä sotilaita vastaan, jotka rikkovat sääntöjä. Jaetut tiedot voivat tietoturvaongelmien vuoksi päätyä myös viholliselle.