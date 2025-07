Moskova lähetti viestin Donald Trumpille: Viittaa myyttiseen ”tuomiopäivän koneeseen”

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev on julkaissut Telegram-tilillään jyrkän vastauksen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin toimiva Kremlin sisäpiiriläinen on tullut viime vuosina tunnetuksi eriskummallisista ja sotaisista sosiaalisen median päivityksistään. Hän toteaa tästä löytyvässä vastauksessaan, että Venäjä on selvästikin oikealla tiellä, jos kerran ”entisen presidentin sanailut” kirvoittavat näin voimakkaan reaktion ”Yhdysvaltain mahtavassa presidentissä”.

Trump otti omassa Truth Social palvelussaan puoliltaöin Yhdysvaltain aikaa julkaistussa päivityksessään kantaa Intian ja Venäjän kauppasuhteisiin.

— Ja kertokaa Medvedeville, epäonnistuneelle Venäjän entiselle presidentille, joka luulee edelleen olevansa Venäjän presidentti, että varoo sanojaan. Hän on astumassa erittäin vaaralliseen maastoon!, Trump myös kirjoitti.

Trump puhui viestissään Intian ja Venäjän ”kuolleista talouksista”.

Medvedev viittaa taas vastauksessaan mitä ilmeisimmin suosittuun zombie-maailmanlopusta kertovaan Walking dead -sarjaan sekä sanasta sanaan ”kuolleeseen käteen”. Käsitteellä tarkoitetaan Neuvostoliiton kylmän sodan aikaista osin automatisoitua ydinaseiden laukaisujärjestelmää.

Verkkouutiset on kertonut Perimetr-nimellä tunnetusta ja ”tuomiopäivän koneeksikin” kutsutusta järjestelmästä aiemmin kattavasti tässä jutussa. Venäjältä väitettiin vuonna 2018, että Perimetr on yhä käytössä jonkinlaisena modernisoituna versiona.

Vuonna 1985 käyttöön otetun järjestelmän tarkoituksena oli varmistaa Venäjän vastaisku jäljellä olevilla ydinaseilla sellaisessa tilanteessa, jossa vihollisen ensi-isku on tuhonnut Neuvostoliiton komentoketjun.

Toisin kuin julkisuudessa on vuosien saatossa annettu ymmärtää, ei kyse kuitenkaan ollut täysin automatisoidusta ”kuolleen miehen kytkimestä”. Todellisuudessa moniportainen järjestelmä olisi ottanut ydiniskuja Neuvostoliittoon havaittuaan yhteyttä sodanjohtoon ja odottanut viitteitä uusista iskuista. Jos niitä ei olisi tullut ja yhteys sodanjohtoon olisi säilynyt, olisi järjestelmä palannut passiiviseen tilaan.

Mikäli järjestelmä ei kuitenkaan enää saisi yhteyttä sodanjohtoon, menisi se niin sanottuun ”maailmanlopun tilaan”. Tässä vaiheessa vastaiskun laukaisupäätös siirtyisi järjestelmän komentobunkkerissa vastuussa olevalle henkilölle riippumatta siitä, onko kyseessä nuori upseeri tai korkea kenraali. Vastuuhenkilö voisi ohittaa komentoketjun ja valtavan määrän ydinaseen laukaisemiseen tavallisesti liittyviä askelia ja laukaista iskun väitetysti käytännössä nappia painamalla.

Russia’s Dmitry Medvedev, in a response to President Trump’s midnight post warning him to watch his words, decided to take a more diplomatic route:

He loosely threatened to nuke the United States. pic.twitter.com/CJ4LbSiqRt

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2025