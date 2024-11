Moskova kärsii nyt murskatappioita – kaatuneet yhä vanhempia

Avoimiin lähteisiin pohjautuvan BBC:n, Mediazonan ja vapaaehtoisryhmän selvityksen perusteella ainakin 78 329 venäläissotilasta on kaatunut Ukrainan sodassa. Todelliset tappiot ovat todennäköisesti huomattavasti suuremmat.

Tappioita on kertynyt viime aikoina ennätystahtiin Kremlin jatkaessa laajamittaisia hyökkäyksiään eri puolilla rintamaa. Syys–marraskuun tappiot olivat 1,5 kertaa suuremmat kuin vuosi sitten ja kaksinkertaiset verrattuna syksyyn 2022.

Kuolleet venäläissotilaat olivat iältään keskimäärin 38-vuotiaita. Muutos on merkittävä sodan alkuvaiheeseen, jolloin kaatuneiden keski-ikä oli vain 21 vuotta.

Kaatuneiksi vahvistettuja sotilaita oli syyskuussa keskimäärin 140 ja lokakuussa 152. On mahdollista, että viimeaikaisissa tappioluvuissa on mukana Kurskin alueella surmansa saaneet, joista on julkaistu tietoja vasta viiveellä.

Vuonna 2023 tyypillinen surmansa saanut venäläissotilas oli 34-vuotias vanki, joka oli lähtenyt rintamalle armahduksen toivossa. Viime aikoina vapaaehtoisten eli sopimussotilaiden osuus on ollut kasvussa.

Venäjä on menettänyt hyökkäyssodassa ainakin 4 338 upseeria, joiden joukossa oli kahdeksan kenraalia ja 477 upseeria, joiden sotilasarvo oli vähintään everstiluutnantti.

Uusille sotilaille annetaan Venäjällä vain lyhyt koulutusjakso ennen siirtoa etulinjaan. Monet sotabloggaajat ovat huomauttaneet, että vapaaehtoiset usein kuolevat tai katoavat vain 12–18 vuorokautta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Eräs tyypilliseksi kutsuttu sotilas liittyi palvelukseen 12. syyskuuta, saapui rintamalle 20. syyskuuta ja katosi 24. päivä eli vain 12 vuorokautta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Tutkimuksessa arvioidaan, että Venäjän todelliset tappiot ovat noin kaksinkertaiset vahvistettuihin kuolemiin verrattuna.