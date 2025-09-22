Moskova iskee Eurooppaan uudella tavalla: Rajan yli virtaa nyt aseita

Kalashnikovit ilman sarjanumeroita ja huippuluokan ammukset Venäjän valtion omistamista tehtaista saapuvat Sisilian satamien ja Friulin rajanylityspaikkojen kautta Italiaan. Mafiat pitävät varastoja paitsi jälleenmyyntiä varten, myös strategisena reservinä, toimittajiensa määräämänä, uutisoi Linkiesta.

Rekkojen valepohjien alla, Italian satamissa ja autotalleissa on maa, joka on aseistettu hampaisiin asti. Mittatilaustyönä tehdyt aseet saapuvat tällä hetkellä aktiivisimmalta aseteollisuudelta eli Venäjältä.

– Samoja aseita, jotka tällä hetkellä tappavat ukrainalaisia, käyttää Italian järjestäytynyt rikollisuus hyödyntäen Vladimir Putinin haamulaivaston reittejä ja vauhdittaen pimeitä asemarkkinoita. Tuotteet eivät ole kuluneita 2000-luvun alusta, vaan vastavalmistettua materiaalia, ilman sarjanumeroita, suoraan tehtailta, Linkiestan lähteet kertovat.

– Aseita ei enää varastoida kuten ennen. Se on kuin ostosten tekoa: tilaat tarvitsemasi ja se saapuu heti. Joidenkin aseiden on pysyttävä varastossa; organisaatiot pitävät ne, ne eivät voi myydä niitä, lähde väittää.

Mafiaverkostot varastoivat aseita ja kauppaavat niitä eteenpäin tilauksesta

Tämä yksityiskohta tarkoittaa, että osa materiaalista ei vapaudu välittömästi rikollisverkostoille, vaan sitä kerrytetään strategiseksi reserviksi, johon sovelletaan toimitusrajoituksia. Aseiden valvotusta on vuosikymmenten aikana tullut yleinen käytäntö järjestäytyneessä rikollisuudessa keskuudessa. Asian paljastavat muun muassa Europolin ase- ja räjähteiden analyysit.

Sisilian Catanian ajankohtaiset tapahtumat paljastavat selkeimmän yhteyden Putinin Venäjän ja Italian mafian välillä.

Maaliskuussa 2022, muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, poliisi takavarikoi San Cristoforon kaupunginosassa sijaitsevan arsenaalin. Se kuului Sisilian Cosa Nostraan kuuluvalle, Catanian vahvimmalle Santapaola-Ercolanon mafiaperheelle.

Takavarikossa löytyi yhteensä yhdeksän asetta, noin 900 patruunaa ja kaksi täydellisessä kunnossa olevaa AK-47 Kalashnikovia.

– Cataniassa on paljon tulemista ja menemistä, ja on kaksi paikkaa, joissa on enemmän tavaraa, ja joissa varastoja täydennetään uusilla aseilla. Nämä ovat piilopaikkoja San Giovanni Galermon ja Librinon esikaupunkialueilla. Ne ovat venäläisten aseiden solmukohtia, jotka saapuu aseita meritse samoja reittejä kuin huumeet, joskus Calabrian Gioia Taurosta ja toisinaan Sisilian Syrakusan satamasta.

Aseet eivät ole muinaisia neuvostoliittolaisia AK-kiväärejä, vaan erikoisjoukkojen rynnäkkökiväärejä ja jopa tarkkuuskiväärejä, jotka on valmistettu vuosina 2010–2020. Mielenkiintoinen yksityiskohta on aseiden sarjanumeroiden puuttuminen. Linkiestan lähteen mukaan: ”Ne lähtevät sellaisina jo tehtaalta.”

Julkaisun mukaan ”nämä kertomukset piilotetuista aseista, laittomasta kaupasta ja mafiaklaanien välisistä palvelussuhteista paljastavat jälleen kerran Venäjän hallinnon ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden välisen vahvan siteen. Siteen, joka näkyy monissa Kremlin varjotalouden osa-alueissa”.