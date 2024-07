Monopolin loppu, kilpailun alku

Tätä kirjoittaessa sisäministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 3. heinäkuuta 2024. Luonnoksessa osa rahapeleistä avataan kilpailulle. Veikkauksen yksinoikeudeksi jäisivät kuitenkin arvat, totopelit sekä fyysiset raha-automaatit ja kasinoluolat.

Kehityksen kaari monopolin puolustamisesta sen purkamiseen on ollut pitkän työn takana. Vuosikymmenien ajan vaalittu epäterve poliitikkojen ja järjestökentän kiitollisuudenvelka Veikkaukselle – eli niin kutsuttu hyvävelipajatso – kohtasi loppunsa vasta viime vaalikaudella, kun kansalaisyhteiskunnan paine kasvoi riittävän kovaksi ja Veikkauksen edunsaajat siirrettiin valtion yleiskatteelliseen budjettiin.

Muutosta on vauhdittanut osaltaan myös Veikkauksen vuodesta toiseen heikentynyt kyky houkutella suomalaisista pelaajista enemmän kuin puolet omien verkkopeliensä pariin. Vuonna 2023 pelaajien kanavointi Veikkauksen verkkopeleihin oli vain 50 prosenttia, loppujen suuntautuessa ulkomaille.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen tutkijoiden mukaan Veikkauksen pelien ulkopuolella pelattiin vuonna 2021 noin puolen miljardin edestä. Tutkijoiden mukaan rahapelien ongelmakäyttö on ollut yleistä myös Veikkauksen tarjonnan ulkopuolella. Koko kuvio näyttäytyykin ikävän tutulta holhoamisen lopputulokselta: pelaamisen tuotot ovat karanneet, haitat puolestaan jääneet.

Useissa Euroopan maissa on jo siirrytty lisenssipohjaiseen rahapelijärjestelmään. Saatavilla onkin runsaasti oppia siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Lakiluonnoksen perusteella ulkomaista on otettu oppia.

Toimivat rahapelijärjestelmät nojaavat siihen, että pelisäännöt ovat selvät ja samat kaikille toimijoille. Markkinan on myös oltava kannattava yksityiselle toimijalle. Järjestelmän on oltava kilpailuneutraali, sen ei pidä suosia tiettyjä pelejä tai toimijoita. Markkinan toimivuutta on arvioitava kaikille yhteisillä kriteereillä. Toimivaa sääntelyä varten tarvitaan oma viranomainen, joka on oma-aloitteisesti yhteydessä eri toimijoihin tiedonkeruun ja sääntelyn merkeissä.

Lakiluonnoksessa mainittavan uuden valvontaviranomaisen ei pidä ainoastaan keskittyä rankaisijan rooliin, vaikka se kuuluukin toimenkuvaan. Nimittäin tiedonkululla rahapelijärjestelmän toimijoiden ja viranomaisen välillä on olennainen rooli. Kun markkina toimii ja tieto kulkee, voidaan pelaamisen vaikutuksia arvioida ja ongelmapelaamiseen vaikuttaa.

Luonnoksessa mainonnalle asetetaan selkeät säännöt. Pidän itsestään selvänä, että aikuisten huveja mainostettaessa, tulee niiden myös kohdentua aikuisille. Harhaanjohtavaan mielikuvamarkkinointiin ei pidä sortua, eikä lapsille saa missään tilanteessa muodostua houkuttelevaa mielikuvaa rahapelaamisesta. Ulkomaiset kokemukset osoittavat, että mainostaminen voidaan tehdä neutraalisti ja hyvällä maulla. Tässä Veikkaus ei ole läheskään aina historiansa varrella onnistunut.

Mainonnan merkitys uudessa rahapelijärjestelmässä on erityisen suuri kotimaiselle urheilulle. Lukuisilla urheilujoukkueilla olisi enemmän mahdollisuuksia kerätä rahoitusta toiminnalleen. Jos järjestelmän luominen onnistuu, on pääsarjatasojenkin alapuolisten divisioonien joukkueilla paremmat mahdollisuudet rahoittaa toimintaansa.

Siirtyminen lisenssijärjestelmään ei tietystikään palvele ainoastaan vedonlyöntiyhtiöitä, vaan myös yksittäistä vedonlyöjää. Monopolin purkautuessa vedonlyöjälle tarjoutuu mahdollisuus etsiä luotettavista lähteistä parhaat mahdolliset kertoimet kohteilleen. Myös kohdevalikoimasta tulee aikaisempaa huomattavasti laajempi.

Monopolin purkaminen on vapaan kilpailun arvojen mukaista. Siirtyminen monopolijärjestelmästä markkinoihin ei tapahdu itsestään, vaan vaatii määrätietoista ja tarkkaa työtä. Sitä on tehtävä pelaajanturvaa ja yhteiskunnallisia pelisääntöjä silmällä pitäen.