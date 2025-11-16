Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) käsittelee blogitekstissään 14. marraskuuta julkaistua työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennustetta.

Sen mukaan työllisten lukumäärä kääntyy kasvuun nyt vuoden loppuun mennessä. Työttömyysaste olisi siten tänä vuonna keskimäärin 9,5 prosenttia, ensi vuonna 9,3 prosenttia ja vuonna 2027 se laskisi 8,8 prosenttiin.

Monilla alueilla työttömyys on jo kääntynyt laskuun. Erityisen myönteistä kehityksen ennustetaan olevan Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan kaikkein kauimmin, vuoteen 2027 saakka.

Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimapalveluissa kääntyy Heinosen mukaan laskuun ensi vuonna, mutta tilastoissa tämä käänne näkyy kuitenkin viiveellä, koska arviolta 16 000 toimeentulotukea nykyisin saavaa siirtyy työttömiksi työnhakijoiksi sosiaaliturvamuutoksista johtuen. Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita olisi keskimäärin tänä vuonna 321 000, ensi vuonna 328 000 ja vuonna 2027 suunta lähtisi alaspäin 322 000.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen tänä ja ensi vuonna. Sen ennustetaan kääntyvän laskuun vuoden 2027 loppua kohden. Pitkäaikaistyöttömiä olisi keskimäärin tänä vuonna 125 000, ensi vuonna 140 000 ja 142 000 vuonna 2027.

– Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johtuu osittain siitä, että entistä harvempi työtön työnhakija on kirjattu työllisyyttä edistäviin palveluihin, Heinonen sanoo.

Työllisyyden arvioidaan kääntyvän kasvuun jo tämän vuoden loppuun mennessä. Ennusteen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste olisi vuonna 2025 keskimäärin 71,4 prosenttia. Työllisyysasteen ennustetaan kasvavan ensi vuonna 71,7 prosenttiin, ja kasvun ennustetaan kiihtyvän 72,3 prosenttiin vuonna 2027.

– Ennuste osoittaa myös sen, että kasvu lähtee nyt liikkeelle teollisuudesta ja alkaa näkymään vahvasti nimenomaan yksityisellä sektorilla. Teollisuudessa itse asiassa tuotanto jo kasvaa. Investoinneista olemme saaneet pitkin vuotta positiivisia uutisia ympäri Suomen muun muassa Fazerilta Lahdesta, jäänmurtaja- ja loistoristeilijätilauksista Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta ja lukuisia datakeskusuutisointeja esimerkiksi Lounais-Hämeestä Forssasta, Heinonen toteaa.

– Työllisyyskasvun toinen kivijalka ovat kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut, joissa työllisyys on kasvanut vahvasti. Kasvun ennustetaan jatkuvan koko ennustekauden. Nämä osoittavat, että pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen ratkaisut kasvun tukemisessa yritysten ja yksityisen sektorin kautta ovat oikeita. Näitä kasvutoimia Suomi tarvitsee, hän lisää.

Hyviä merkkejä Heinosen mukaan on siis ilmassa, vaikkakaan tilanne ei ole helppo.

– Tehtävää tässä riittää ja lisää pitää tehdä. Itse kuitenkin uskon, että tehdyt ratkaisut alkavat tässä tuottaa tulosta ja myös muun muassa pieni- ja keskituloisille painotettu työn verotuksen kevennys ensi vuoden alussa tulee varmasti osaltaan vahvistamaan kasvua. Ihmisten ostovoima siis vahvistuu ja se tulee herättelemään kotimaan taloutta.