Moni työnhakija ei osaa sanoittaa osaamistaan, tässä apu

Avoin työttömyyskassa A-kassa ja työelämäpalveluyritys Barona jatkavat yhteistyötä tarjotakseen jäsenilleen käytännön tukea työllistymiseen.

Keväällä 2025 käyttöön otettu räätälöity työnvälityspalvelu auttaa A-kassan jäseniä löytämään heille sopivia työmahdollisuuksia – myös sellaisia, joita he eivät itse välttämättä tulisi ajatelleeksi.

Baronan rekrytoijat kartoittavat jokaisen hakijan osaamista laaja-alaisesti ja tukevat hakijoita yhteydenotoilla ja sparrauksella. Myös työnhakualustaa on päivitetty, jotta hakijoiden profiilit palvelevat aiempaa tehokkaammin työllistymisen edistämistä.

Työn ja tekijöiden kohtaaminen ei ole itsestäänselvyys, vaikka sekä työpaikkoja että työnhakijoita olisi runsaasti tarjolla. Moni työnhakija on kiinnostunut avoimista tehtävistä, mutta esteeksi saattaa muodostua esimerkiksi työmatkan pituus tai liian kapeasti rajatut toiveet.

Baronan kehittämä uusi toimintamalli pyrkii tunnistamaan työnhaun esteitä jo varhaisessa vaiheessa ja ohjaamaan hakijoita laajempaan ajatteluun.

– Kun työnhakija täydentää profiiliaan huolellisesti ja suhtautuu avoimesti erilaisiin mahdollisuuksiin, työllistymisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi. Me haluamme tukea tässä koko matkan ajan, toteaa Baronan palvelujohtaja Arto Töyrä tiedotteessa.

Monet jäsenet kokevat haastavaksi itsestään kertomisen, ja työnhaun ylipäätään. Samalla työnantajat etsivät sopivia hakijoita, mutta kohtaanto ei onnistu, jos hakijoiden taidoista tai toiveista ei ole tarpeeksi olennaista tietoa.

– Mistä esimerkiksi juuri työnhaun aloittaneen teollisuustyöntekijän pitäisi tietää, mitkä asiat ovat rekrytoijalle olennaisia? Tähän haasteeseen haluamme tarjota käytännön apua. Meiltä saa käyttöön toimivat työkalut, ohjausta ja tukea muun muassa webinaariemme avulla. Uuden kokeilemisen ei tarvitse olla yksin tehty matka, tarkentaa A-kassan palvelupäällikkö Elina Laine.

Oman osaamisen sanoittaminen voi olla vaikeaa

Yhteistyön myötä on huomattu, että monella on haasteita sanoittaa omaa osaamistaan. Se voi olla haasteellista varsikin, jos on tehnyt pitkän uran tietyssä tehtävässä. Osaamisen kuvaamisessa voi olla apua tekoälystä, joka sekin löytyy A-kassan TyöllisyysApurista.

– Mitä paremmin omaa työkokemusta ja taitoja osaa kuvailla, sitä helpompaa on erottua työnhakijoiden joukosta. Rekrytoijalle on arvokasta tietoa, jos hakija pystyy kuvailemaan osaamistaan monipuolisesti, jolloin voi löytyä myös uusia aloja ja tehtäviä, joissa karttuneesta kokemuksesta on hyötyä, kiteyttää Töyrä.

A-kassan jäsenille suunnattu Baronan räätälöity työnhakupalvelu on osa kassan vuoden alussa lanseerattua työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

Työnvälityspalvelun lisäksi jäsenet voivat hyödyntää TyöllisyysApuria ja osallistua maksuttomiin TyöllisyysWebinaareihin, joiden avulla voi kehittää omaa työnhakuaan rauhassa ja omaan tahtiin.

Kaikki A-kassan työllisyyspalvelut on kehitetty juuri sitä varten, että jäsen ei jää yksin työnhaun haasteiden kanssa.

– Meille tärkeintä on, että jäsenemme saavat tarvitsemansa tuen heti työttömyyden alusta lähtien. Haluamme tarjota konkreettisia työkaluja, joilla työnhakijat voivat edistää omaa tilannettaan, sanoo A-kassan kassanjohtaja Sami Aapro.

Uuden palvelun käyttö vaatii hieman vaivannäköä

– Yhteistyö Baronan kanssa on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja A-kassan jäsenten joukosta on löytynyt kiinnostuneita kokeilemaan uutta työnvälityspalvelua. Uusi palvelu on toki aina myös oppimisprosessi: se pitää ensin löytää, siihen täytyy kirjautua ja opetella käyttämään. Siksi A-kassa viestii palvelusta aktiivisesti eri kanavissaan ja kannustaa jäseniään hyödyntämään tätä mahdollisuutta, kertoo Laine.

Työnhakukanavan käyttö vaatii aluksi hieman aikaa ja paneutumista, mutta vaivannäkö kantaa nopeasti hedelmää. Kun työnhakuprofiili on kerralla kunnolla täytetty ja dokumentit koottu, työnhaku helpottuu jatkossa merkittävästi.

Profiilin täydentäminen myöhemmin on huomattavasti helpompaa, kun alkuponnistelut on tehty huolella. Baronan rekrytoijat voivat sitten työnhakuprofiilien avulla kohdentaa työpaikkasuositukset tarkemmin ja ehdottaa tehtäviä, joita työnhakija ei itse olisi ehkä osannut edes etsiä.

– Moni jäsen on kertonut, että pelkkä profiilin täyttäminen auttaa jäsentämään omia vahvuuksia ja selkiyttämään tavoitteita. Pieni rohkeus kokeilla uutta voi avata isoja ovia, Laine tiivistää.