Moni tekee autonsa huollossa virheen – voi käydä kalliiksi

Lähes kolmasosa autoilijoista on säästänyt autosta huolehtimisesta tavalla, joka voi vaarantaa liikenneturvallisuuden, selviää LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Kyselyyn vastanneista autoilijoista 11 prosenttia on lykännyt tai jättänyt tekemättä auton valmistajan huolto-ohjelman mukaisen huollon. Vastaajista 10 prosenttia on lykännyt tai jättänyt auton viemättä huoltoon, vaikka sille olisi ollut tarve eli esimerkiksi jokin merkkivalo paloi.

– Tulokset ovat pysäyttäviä. Auton valmistaja on suunnitellut merkkivalot varoitukseksi siitä, että jotain on tehtävä. Jos jatkaa ajamista tästä huolimatta, odotettavissa on, että auto jättää tielle tai rikkoutuu vakavastikin. Korjauskustannukset voivat äkkiä nousta kalliimmiksi kuin jos auton olisi vienyt huoltoon heti merkkivalon syttyessä, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri tiedotteessa.

Kyselystä selviää myös, että yli neljäsosa autoilijoista ei edes tunne auton valmistajan huolto-ohjelmaa. 14 prosenttia kertoo tuntevansa auton valmistajan huolto-ohjelman, mutta ei aina vie autoa huoltoon niin usein kuin se edellyttäisi. 10 prosenttia kertoo, ettei ole kiinnostunut valmistajan huolto-ohjelmasta ja huoltaa autonsa itse.

– Huolto-ohjelma on suunniteltu sen mukaisesti, miten auto kuluu ja mitä se tarvitsee kestääkseen ja toimiakseen turvallisesti. Tämä on erityisen tärkeää, kun Suomen henkilöautojen keski-ikä lähestyy jo 14:ää vuotta. Huoltojen karsiminen voi jättää piiloon esimerkiksi akun, jakohihnan tai jarrujen toimintaan liittyviä ongelmia, jotka voivat pysäyttää matkan yllättäen ja aiheuttaa vaaratilanteita, Alaviiri sanoo.

Huolla auto ennen lomaa

Auton huolloista säästäminen voi käydä kalliiksi myös lompakolle, sillä huollot ennaltaehkäisevät isojen korjauskulujen tarvetta. Huollettu auto on myös ympäristöystävällisempi, kun säädöt ovat kohdillaan ja moottori toimii mahdollisimman vähäpäästöisesti, Alaviiri sanoo.

– Kun tekee hintavertailua eri huoltamoiden välillä, kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti huollon laajuuteen ja varaosien laatuun. Pelkkä öljyjen ja ilmansuodattimien vaihto harvemmin riittää.

Kesäisin autoa käytetään usein enemmän, kuormaa on enemmän ja ajetut matkat ovat pidempiä kuin muina vuodenaikoina. Lisäksi kuumat kelit rasittavat myös autoa.

– Loma-aikaan huoltoaikoja voi olla tavallista vaikeampi saada. Auto kannattaa huoltaa ennen mökkireissua tai muuta kesämatkaa, jotta ei tarvitse stressata, jättääkö auto tielle. Huollossa myös mahdolliset ilmastoinnin ongelmat tulee tarkistettua jo ennen kuin pitää lähteä helteessä liikenteeseen, Alaviiri sanoo.

LähiTapiolan tilaamaan ja tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 100 henkilöä 4.–11.4.2025 välisenä aikana. Autoilusta säästämistä ja huoltoja koskevat kysymykset esitettiin niille 908 vastaajalle, joilla on auto käytettävissään. Tutkimukseen vastanneet edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston tasolla.