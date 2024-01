”Moni on väsynyt politiikkaan, jossa haetaan erimielisyyksiä”

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen loppumetreillä on kilpailijoiden ja muiden puolueiden taholta alettu kuulla väitteitä, että kärkiehdokas Alexander Stubb pyrkisi kampanjassaan varmistelemaan johtoaan eikä ottaisi kantaa asioihin. Stubbia nämä puheet hieman huvittavat.

– Presidentin tehtävään kuuluvat harkitut, maltilliset ja punnitut puheenvuorot. Aina kun kysytään tasavallan presidentin ydintehtävistä – ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ylipäällikkyydestä tai arvoista – niin ilmaisen joka kerta mielipiteeni, Alexander Stubb toteaa Verkkouutisille.

– Me elämme tällä hetkellä sellaista maailmanpoliittista tilannetta, että ei minun mielestäni ole itseisarvo hakea erilaisia mielipiteitä. Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikka on eksistentiaalinen kysymys. Se että (ehdokkailla) on ainoastaan nyanssieroja, on tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa hyvä asia, Stubb huomauttaa.

– Luulen että aika moni ihminen on väsynyt politiikkaan, jossa riidellään tai tekemällä tai pakottamalla haetaan erimielisyyksiä. Minusta on ollut hienoa nähdä, miten muiden ehdokkaiden kanssa meillä on ollut rakentavat, hyvät, sivistyneet keskustelut.

Stubbin mukaan esimerkiksi ydinaseista voi olla erilainen näkemys esimerkiksi Li Anderssonin, Pekka Haaviston ja hänen välillään.

– Mutta isoimmissa kysymyksissä ei nyt ole linjaeroja, kun olemme Naton jäsen. Se on itseisarvo sinällään.

Stubbin mukaan heidän kampanjansa on tehnyt vahvan pohjatyön ja jatkaa samalla linjalla. Hänen mukaansa menossa on ehkä yksi hienoimmista kampanjoista, joissa hän on ollut mukana.

Alexander Stubb kampanjoi lauantaina Uudellamaalla. Espoon Tapiolassa häntä tuli alkuiltapäivällä kauppakeskukseen kuulemaan lähes 300 ihmistä, joista suurin osa tuli myös selfiejonoon.

– Kaksi viikkoahan tässä on vaaleihin, ensimmäiseen kierrokseen jäljellä. Tunnelma on siinä mielessä ollut hirveän hyvä, että kaikkialla minne mennään meillä on niin sanotusti täysi tupa, Stubb sanoi.

Ehdokas totesi, että hänen mielestään myönteisin vastaan tullut asia on alusta asti ollut innostus ja energia kampanjan ympärillä. Hänen mukaansa ”jänniä aikoja tietysti eletään”.

– Me menemme aika pitkälti aamusta iltaan, päivä kerrallaan, mutta yritämme aina välillä ottaa pientä hengähdystaukoa. Että säilyy malttia ja rauhallisuus kampanjan loppuun saakka.

– Nyt tietysti kun ollaan tässä loppuvaiheessa niin varmaan kampanjan ympärillä hälinä on paljon kovempi. Tulee varmaan aika paljon enemmänkin, voisin olettaa, erilaisia haastoja ja väitteitä. Mutta onneksi kaikki suomalaiset ovat aika fiksuja lukemaan missä mennään ja missä tapahtuu.

– Meidän kampanjamme on alusta asti ollut positiivinen. Toivon että kaikki meidän kannattajamme toimivat samalla tavalla, Stubb suositti.

