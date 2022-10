Moni ohittaja syyllistyy tähän virheeseen

Liikenneturva muistuttaa, että vastuu ohittamisen turvallisuudesta on aina ohittamaan lähtevän ajoneuvon kuljettajalla. Ohitustarve on harkittava tilannekohtaisesti.

Liikenneturva selvitti suomalaisten autoilijoiden mielipiteitä asiasta kesällä 2022. Maantiellä 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusalueella jopa 71 prosenttia sanoo ajavansa ylinopeutta ainakin joskus ohittaessaan raskaan ajoneuvon. Lisäksi noin joka seitsemäs kertoo pyrkivänsä ohittamaan ainakin joskus raskaan yhdistelmän mahdollisimman nopeasti, vaikka näkemä on heikko tai paikassa on sulkuviivoin osoitettu ohittamiskielto.

Vastaajien enemmistö, 57 prosenttia, onneksi vakuuttaa, ettei ole koskaan ohittanut rekkaa sulkuviivoin merkityllä alueella tai näkemäesteen kohdalla.

– Vastauksista paistaa kiire. Jos ohittaminen vaatii lähtökohtaisesti ylinopeutta, kannattaa miettiä onko ohittamiselle ylipäätään tarvetta, Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo puntaroi tiedotteessa.

Lisäksi ohittamisella saavutettu ajansäästö on lyhyemmillä matkoilla usein luultua vähäisempi.

– Uusissa kuorma-autoissa on yleistynyt adaptiiviset vakionopeussäätimet. Ne tuntevat tulevan maaston ja mukauttavat ajonopeutta sen mukaan. Tämä tarkoittaa, että autot hiljentävät tietoisesti nopeutta ylämäkien loppuosilla ja keräävät sitten vauhtia ns. ilmaiseksi alamäen puolella. Tämä toiminto saa kuorma-auton ajonopeuden ”vaeltamaan” totuttua enemmän ja tämä on taas saanut aikaan kasvanutta ohitustarvetta osassa autoilijoita, vahvistaa Rahtarit ry:n asiantuntija Timo Kima tiedotteessa.

Ohituksissa on olennaista ottaa muut tienkäyttäjät huomioon huolehtimalla riittävästä turvavälistä, myös sivusuunnassa. Turvavälistä on huolehdittava sekä ennen ohitusta, ohituksen aikana että sen jälkeen. Suurin osa, 75 prosenttia, vastaajista kertoo pitävänsä yleensä reilua turvaväliä edellä ajavaan yhdistelmäajoneuvoon, jos ohittaminen ei onnistu.

Ohituksen jälkeen omalle kaistalle palatessaan on jätettävä kunnollinen turvaväli myös ohitettavaan. Ajoneuvoyhdistelmien kasvaneet pituudet (HCT-yhdistelmät) ovat saaneet aikaan sen, että ohittaminen vaatii entistäkin enemmän vapaata tien osaa.

– Erilaisten läheltä piti -tilanteiden määrä on kasvanut. Palaaminen omalle ajokaistalle joudutaan tekemään liian aikaisin ja silloin turvaväli raskaan ajoneuvon edessä jää olemattomaksi. Jos tällaisessa tilanteessa tapahtuu jotain odottamatonta, niin onnettomuuden vaara on ilmeinen. Pahimmassa tapauksessa kuorma- tai linja-auton hätäjarrujärjestelmä aktivoituu ja tekee voimakkaan jarrutuksen. Tämä on myös työturvallisuusasia raskaan liikenteen kuljettajille, Kima korostaa.