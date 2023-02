Moni matkailija luottaa enemmän tuuriin kuin vakuutukseen

Talvilomakausi lähestyy ja moni suuntaa kulkunsa joko kotimaan tai ulkomaan reissulle. Usealta suomalaiselta matkavakuutus kuitenkin puuttuu.

Monet luottavat eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jonka voi hakea Kelasta. Sairaanhoitokortilla pitäisikin saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustaa tai oleskelee tilapäisesti toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä, Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan kata kuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi sairaankuljetuksesta ulkomailta kotimaahan, matkan peruuntumisesta tai matkan pitkittymisestä sairastumisen vuoksi. Kulut voivat olla huomattavan suuret.

Pohjantähdessä matkavakuutuksia oli viime vuonna noin 50 prosentilla henkilövakuutetuista.

– Tietoisuus matkavakuutuksen tärkeydestä on vähitellen lisääntynyt. Moni valitettavasti ymmärtää vasta vahingon sattuessa sen, kuinka kalliita yksityiset lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut voivat maailmalla olla, sanoo Pohjantähden korvausjohtaja Johanna Taivassalo.

Ambulanssilentojen hinnat saattavat yllättää

Matkavakuutus koostuu usein kahdesta eri osasta eli matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta.

Matkustajavakuutus helpottaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä, jos matkalla sairastuu tai loukkaantuu. Jos matka keskeytyy ja lomatunnelma lässähtää sairaalahoitoon, matkustajavakuutuksesta korvataan ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä korvaus menetetyistä matkapäivistä. Matkan peruuntuminen korvataan, jos sairastuu itse ennen matkaa tai jos matkakumppani sairastuu.

Vakuutus korvaa myös sairaankuljetuksen kotimaahan.

– Suurin osa meille tulleista sairaankuljetusta koskevista korvaushakemuksista on sellaisia, joissa on varattu paikka lentokoneen business-luokasta, jotta vammautuneelle jalalle on enemmän tilaa, kertoo Taivassalo.

SOS Internationalin arvion mukaan ambulanssikyyti maksaa Euroopassa lähtömaan ja sairastuneen diagnoosin mukaan keskimäärin 20 000–45 000 euroa. Jos ambulanssilento lähtee esimerkiksi Aasiasta, lennolle tulee kuluja reilusti enemmän, keskimäärin jopa 175 000–300 000 euroa.

Matkatavaravakuutus tuo turvaa matkatavaroiden varkauksien ja muiden vahinkojen varalta.